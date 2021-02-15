سعر جيب جراند شيروكي 2021 L في أمريكا| صور

طرحت مؤخرا شركة جيب عملاق صناعة السيارات الأمريكية أيقونتها جراند شيروكي L 2021 ، بمحرك بندستار V6 سعة 3600 سي سي يولد قوة 294 حصانا، و348 نيوتن متر من عزم الدوران ، متصل بفتيس أوتوماتيك 8 سرعات ونظام دفع خلفي او رباعي.









تتوفر جراند شيروكي L 2021 بإصدار Laredo الأساسي مع مصابيح ليد، وجنوط ألومنيوم مقاس 18 بوصة، مع شاشة أنظمة قياس مقاس 10.25 بوصة في الداخل، ونظام ترفيهي مقاس 8.4 بوصة، ومقعد سائق كهربائي بثمانية اتجاهات، ومقعد صف ثالث قابل للطي، مع مزايا سلامة تشتمل على نظام تحكم تكيفي في ثبات السرعة .









جراند شيروكي L 2021 بها مع واجهة أمامية فريدة، وفتحة سقف بانورامية، مع لمسات كرومية لامعة، وجنوط ألومنيوم مقاس 20 بوصة، وجلد نابا مثقب، وعجلة قيادة كهربائية، وزخارف خشبية، ونظام صوتي Alpine بتسعة مكبرات صوت.









السيارة جراند شيروكي L 2021، متاحة بمحرك أكبر V8 سعة 5700 سي سي بقوة 362 حصانا و520 نيوتن.متر من عزم الدوران بشكل اختياري. بالإضافة إلى نظام تعليق هوائي متطور ليكبح جماحها .











جراند شيروكي L 2021 بها شبك أمامي أنيق، ومصابيح أمامية أوتوماتيكية عالية، مع مصابيح ضباب ليد، وفي الداخل، تحصل على جلد كابري، ومقعد راكب كهربائي ومقاعد مدفأة للصفين الأولين و بها ايضا ميزة التعرف على إشارات المرور، وكاميرا الرؤية المحيطية بزاوية 360 درجة .









سيبدأ جراند شيروكي L 2021 في الولايات المتحدة الامريكية من 38,490 دولارا اي حوالي 601.000 جنيه مصري للفئة الأساسية و60,490 دولارا اي حوالي 945.000 جنيه للفئة الأعلى وهي Summit .

