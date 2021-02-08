من أفضل موديلات جيب .. تعرف على مواصفات رينيجيد 2016 في سوق المستعمل

تعتبر جيب رينجيد هي من أفضل موديلات جيب حيث تتمتع بطراز مميز عن باقي الموديلات ومن أشهر موديلات رينجيد هي 2016 ،والذي يتراوح من 330 إلى 350 ألف حسب حالة السيارة .



مواصفات جيب رينجيد 2016



تستمد السيارة قوتها بمحرك رباعي الإسطوانات مزودة بشاحن توربيني سعة محرك السيارة 1.4 لتر ، وقوة 140 حصان ،وعند وصول دورات المحرك إلى 6000 دورة في الدقيقة ،كما ينتج عزم 230 نيوتن متر .





وتم تزويد سيارة جيب رينيجيد بناقل حركة اوتوماتيكي سداسي السرعات بقابض مزودج يساهم مع محرك السيارة على توفير استهلاك الوقود .



تأتي السيارة مجهزة بوسائل الراحة والرفاهية الاساسية مثل القفل المركزي ، والنظام الصوتي ، ونظام تكييف الهواء ، بالإضافة إلى أنظمة أمان حيث تم تزويدها هوائية للسائق ، والراكب الامامي ، ونظام مانع للأنزلاق ABS و نظام الثبات الإلكتروني .



كما تتوفر السيارة في السوق المصري بنظام الدفع الرباعي 4*2 فقط حتى يتم توفيرها بنظام رباعي 4*4 ،تعد السيارة من أكثر السيارات التي يفضلها الشباب بسبب تصميمها من الخارج حيث تجمع بين التصميم الجذاب والرياضي .



