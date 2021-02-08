شاهد.. إعلان جديد لـ جيب يقدمه بروس سبرينجستين

نشرت شركة جيب لصناعة السيارات الامريكية اعلانا جديدا تم نشره مؤخرا على جميع صفحاتها بواسائل التواصل الاجتماعى المختلفة ، يقدمه المغني الشهير بروس سبرينجستين .

وأوضحت الشركة ان بروس سبرينجستين شارك في الإعلان مع جيب للمرة الأولى في تاريخه ، بعد جهود مستمرة بذلها رئيس التسويق في مجموعة ستيلانتيس أوليفير فرانسوا.

وظهر الإعلان التُجاري تحت عنوان " The Middle"، وبلغت مدته دقيقتين، وظهر الإعلان لأول مرة خلال مباراة السوبر بول،

وشارك سبرينجستين في إنتاج الإعلان، و العمل مع المخرج Thom Zimny، بالإضافة إلى كتابة وإنتاج الإعلان.

وقال رئيس التسويق في مجموعة ستيلانتيس أوليفير فرانسوا : "أن بروس سبرينجستين كان له دور فعال في صياغة هذه رسالة الإعلان، وتم استدعاء خبراته ومنظوره لهذا الغرض، ويبدو الآن أنه الوقت الذي توجد فيه حاجة ماسة لرسالة مثل هذه.

وظهر سبرينجستين خلال الإعلان وهو يقود سيارة جيب CJ-5 موديل 1980، وهو يشق طريقه عبر المناظر الطبيعية الخلابة، بالإضافة الى ظهور السيارة ويليز جيب CJ-5 موديل 1965 .

واكد الخبراء ان جيب لم تعلن عن سيارة او موديل جديد من طرازاتها، ولكن كانت تريد توصيل رسالة معينه لجمهورها من خلال هذا الإعلان.

الجدير بالذكر أنه تم تصوير هذا الإعلان في 5 أيام فقط في مواقع متعددة في ولايات كانساس وكولورادو ونبراسكا.