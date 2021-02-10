جيب تطلق خيارات كهربائية من رانجلر وواجونير وشيروكي

أعلنت شركة جيب الامريكية عن مفهومها الجديد للسيارة اجونيير وجراند شيروكي L والسياره الهجين واجنلر 4XE ، وذلك بعد نجاح إعلان سوبر بول من خلال الفيديو الذى جاء تحت عنوان " إلقاء نظرة على المستقبل أو الطريق للأمام The Road Ahead " احتفالا بالذكرى السنوية الثمانين لتأسيس العلامة التجارية.

وقال كريستيان مونييه الرئيس التنفيذي لشركة جيب الامريكية ان جميع طرازات جيب ستحمل خيارًا كهربائيًا في السنوات القليلة المقبلة وستأخذ التكنولوجيا الخضراء و 4 × 4 إلى المستوى التالي.

وبعد فيديو إلقاء نظرة على المستقبل أو الطريق للأمام The Road Ahead -احتفالا بالذكرى السنوية الثمانين لها- الذى نشرته شركة جيب ، يظهر أن نموذج المفهوم سيكون سهل التمييز على الفور .

و يحتوي الفيديو التشويقى على حزمة بطارية مقسمة إلى ثلاثة أقسام مختلفة ، كما عرضت جيب محطات الشحن بالطاقة الشمسية التي ستستخدم لدعم النماذج الكهربائية من الشركة، سيتم تثبيتها في مواقع خارج الشبكة مثل Moab و Utah و Rubicon Trail في كاليفورنيا.

وبالاضافة الى نظام مساعدة القيادة النشط بدون استخدام اليدين من جيب والذي سيكون متاحًا في وقت لاحق من هذا العام، وهو نظام قيادة شبه مستقل من المستوى 2 سيظهر لأول مرة في جراند شيروكي L .

كما صدر عن جيب بعض التلميحات حول كيفية إسعاد عملاء جراند واجونيير عندما قالت إن المشترين يمكنهم توقع مستويات غير مسبوقة من خدمة العملاء من اللحظة الأولى للاتصال وطوال تجربة الملكية. هذا مهم لأن Grand Wagoneer هي سيارة SUV فاخرة على قدم المساواة مع كاديلاك اسكاليد ولينكولن نافيجيتور. ومع ذلك .