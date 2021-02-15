أسعار فئات جيب رينيجيد موديل 2021.. صور

تقدم العلامة التجارية jeep نسختها رينجيد موديل 2021 داخل السوق المصري للسيارات عبر 4 فئات مطروحة، وهى تعتبر واحدة من الإصدارات القوية التي تأتي بعدة قدرات فنية، و باقة من التجهيزات مثل وسائل الأمان والرفاهية والتحكم.

زودت جيب رينيجيد بمحرك رباعي الأسطوانات، سعة 1400 سي سي "تيربو" قادر على إنتاج قوة 140 حصان، وعزم أقصى للدوران 230 نيوتن متر، مدعوم بناقل حركة أوتوماتيكي مكون من 6 سرعات، بينما تأتي نسخة الدفع الرباعي بقوة 170 حصان، وبعزم أقصى للدوران يبلغ 250 نيوتن/ متر، متصل بناقل حركة أوتوماتيكي أيضا من 9 سرعات.

ودعمت جيب سيارتها بعدة تجهيزات خاصة بوسائل الأمن و السلامة والتي تشمل، نظام المساعدة على صعود المرتفعات HAC، و برنامج التوازن الإلكتروني ESP، و مكابح مانعة للانغلاق ABS، ومثبت سرعة، ومنظومة الوسائد الهوائية AIR BAGS، ومستشعرات ركن لسهولة الاصطفاف، وكاميرا خلفية.

ويبلغ السعر الرسمي للسيارة جيب رينيجيد موديل 2021

الفئة الأولى أوتوماتيك موديل LONGITUDE 2021 محرك 1400 سي سي تيربو بسعر 415 ألف جنيه.

الفئة الثانية أوتوماتيك موديل LIMITED 2021 محرك 1400 سي سي تيربو بسعر 455 ألف جنيه.

الفئة الثالثة أوتوماتيك موديل LIMITED PANORAMA 2021 محرك 1400 سي سي تيربو بسعر 485 ألف جنيه.

الفئة الرابعة أوتوماتيك مويل LIMITED 4WD 2021 محرك 1400 سي سي تيربو بسعر 530 ألف جنيه.