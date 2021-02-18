صاحب السيارة جيب لكزس المسروقة من معرض بالرياض يفجر مفاجأة.. فيديو

عُثر على السيارة جيب لكزس، التي تمت سرقتها من داخل احد معارض السيارات في المملكة العربية السعودية، وتبين بعد الكشف على السيارة وبعد مخاطبة مدير المعرض أنها ليست السيارة التي تمت سرقتها بالأمس.
وأكد صاحب المعرض في تصريحات، ان السيارة المسروقة موديل ٢٠٢١ بينما السيارة التي تم العثور عليها موديل ٢٠٢٠، موضحا ان فرش سيارته من الداخل جملي وليست عليها لوحة من الخارج.
جدير بالذكر أنه انتشر مقطع فيديو غريب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وثق لحظة سرقة سيارة جيب لكزس في وضح النهار من داخل معرض سيارات كبير في الرياض.
وظهر في المقطع رجل يرتدي سترة برتقالية يدخل إلى أحد معارض السيارات في الرياض بكل هدوء ويتجه نحو صف سيارات الجيب لكزس البيضاء.
وتبين من الكاميرات ان مقطع الفيديو لسرقة السيارة من داخل المعرض الموجود في حي القادسية بمدينة الرياض، واحدث مقطع الفيديو ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، وأعرب المستخدمون عن دهشتهم من جرأة السارق، وفي السياق نفسه أعلن صاحب معرض السيارات عن مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال لمن يدله على مكانها.
وأكد صاحب المعرض في تصريحات، ان السيارة المسروقة موديل ٢٠٢١ بينما السيارة التي تم العثور عليها موديل ٢٠٢٠، موضحا ان فرش سيارته من الداخل جملي وليست عليها لوحة من الخارج.
جدير بالذكر أنه انتشر مقطع فيديو غريب على موقع التواصل الاجتماعي تويتر وثق لحظة سرقة سيارة جيب لكزس في وضح النهار من داخل معرض سيارات كبير في الرياض.
وظهر في المقطع رجل يرتدي سترة برتقالية يدخل إلى أحد معارض السيارات في الرياض بكل هدوء ويتجه نحو صف سيارات الجيب لكزس البيضاء.
وتبين من الكاميرات ان مقطع الفيديو لسرقة السيارة من داخل المعرض الموجود في حي القادسية بمدينة الرياض، واحدث مقطع الفيديو ضجة كبيرة على مواقع التواصل الإجتماعي، وأعرب المستخدمون عن دهشتهم من جرأة السارق، وفي السياق نفسه أعلن صاحب معرض السيارات عن مكافأة مالية قدرها 100 ألف ريال لمن يدله على مكانها.