محافظ الغربية: تطوير كورنيش طنطا ونفق قحافة بصورة حضارية

أكد الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية اليوم انه تفقد أليات التطوير الجارية لمتابعة تقدم الأعمال بكورنيش مدينة طنطا في مرحلتيه الثالثة والرابعة حفاظا علي صالح المواطنين ورفع كفاء الخدمات المقدمة للمواطنين.









وكشف "رحمي" محافظ الإقليم أن المرحلة الثالثة من الكورنيش تبدأ من نهاية شارع الأشرف حتى كوبري قحافة بإجمالي تكلفة ٢٨ مليون جنيه ، وتنقسم إلي جزئين ( الأول ضمن مشروع تطوير العشوائيات وينتهي الشهر القادم بتكلفة ١٤ مليون جنيه ، والثاني ينتهي في يونيو القادم) ، مشيدًا بتقدم الأعمال التي وصلت إلى نسبة إنجاز ٤٢٪ ، حيث جاري الانتهاء من وضع طبقة الانترلوك على الأرصفة والاستعداد لبدء عملية الرصف.





وأشار "رحمي" الى أن المرحلة الرابعة والتي تبدأ من كوبري فاروق وحتى سكة المحلة، بدأ التنفيذ فيها من خلال شق ترعة القاصد وتدبيش لكامل الكورنيش لتوسعة الطريق، ومن المقرر الانتهاء منها في يناير المقبل بإجمالي تكلفة ٦٩ مليون جنيه .



