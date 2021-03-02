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تعليم

رئيس جامعة مطروح يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 11:45 ص
رئيس جامعة مطروح
رئيس جامعة مطروح
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ايمن محمود


 واصل الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح، تفقده اليوم الثلاثاء  لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية التربية، للعام الجامعي 2020/2021، للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات بكليات الجامعة، والتأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.
 واستطلع رئيس الجامعة آراء الطلاب حول مراعاة توزيع المنهج والأسئلة على الوقت المخصص للإجابة، وتوفير الجو المناسب لآداء الامتحان في أريحية، داعيًا الطلاب لضرورة الثقة بالنفس، واستغلال قدراتهم الاستغلال الأمثل، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح.

 واطمأن النجار على تواجد الأساتذة والمراقبين، وكذلك تأمين أعمال وسير الامتحانات بهدوء دون أي مشاكل، بالإضافة لتوفير الإجراءات والتدابير الاحترازية، من حيث توفير الإضاءة والتهوية المناسبة في اللجان، مراعاة التباعد الاجتماعي، ارتداء الكمامات الطبية، وتطبيق كافة الخطوات الوقائية، وذلك في إطار قرارات المجلس الأعلى للجامعات.
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