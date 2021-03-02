رئيس جامعة مطروح يتفقد لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول









واصل الدكتور مصطفى النجار رئيس جامعة مطروح ، تفقده اليوم الثلاثاء لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول بكلية التربية، للعام الجامعي 2020/2021، للاطمئنان على سير أعمال الامتحانات بكليات الجامعة، والتأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيروس كورونا المستجد.

واستطلع رئيس الجامعة آراء الطلاب حول مراعاة توزيع المنهج والأسئلة على الوقت المخصص للإجابة، وتوفير الجو المناسب لآداء الامتحان في أريحية، داعيًا الطلاب لضرورة الثقة بالنفس، واستغلال قدراتهم الاستغلال الأمثل، متمنيًا لهم دوام التفوق والنجاح.



