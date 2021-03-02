على مساحة 550 م.. إزالة حالتي تعد على أرض زراعية بالدلنجات

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.

في نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بإزالة حالتين تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 550 م بقري طيبة ومؤسسة البستان عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية و شدة خشبية.

وكانت الوحدات المحلية لمراكز ( حوش عيسى - ايتاى البارود - بدر - دمنهور )،شنت أمس الإثنين،حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملات عن إزالة 4 حالات تعدي على مساحة 662 م2 عبارة عن الآتي :-

- إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 342 متر بحوش عيسى عبارة عن أسوار طولية وأرضية بالطوب الأبيض .

- إزالة فورية لبناء مخالف بالطوب الأبيض علي مساحة 120 متر بقرية صفط الحرية بايتاي البارود.

- إزالة مباني مخالفة بدون ترخيص بمساحة 100 م داخل الحيز العمراني بنطاق وحدة عمر مكرم بمركز بدر.

- تنفيذ قرار إيقاف أعمال مخالفه وفك الشدة الخشبية وإزالة الأعمدة بمساحة 100 م٢ بقرية بنى موسى بدمنهور.

كما نفذت الوحدات المحلية لمراكز ( إيتاي البارود - الدلنجات- ادكو - كوم حمادة - دمنهور )، الأحد الماضي، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملات عن إزالة 6 حالات تعدي على مساحة 886 م2 عبارة عن:-

- تنفيذ قرار إزالة فورية لبناء مخالف بالطوب الأبيض بمساحة 400 متر بقرية صفط الحرية بإيتاى البارود

- إزالة حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 350 م بقرية المسين بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية، كما تم فك شدة خشبية بقرية كوم زمران والتحفظ علي أدوات البناء.

- إزالة حالة تعدي بالمهد بالبناء علي أرض زراعية بمساحة 120 متر مربع بقرية ٧ التابعة لقرية ديبونو بإدكو عبارة عن شدة خشبية وسقف.

- تنفيذ إزالة بناء في المهد بدون ترخيص بمساحة 16م عبارة عن أسوار طولية وعرضية بقرية كوم شريك بكوم حماده.

- تنفيذ قرار إيقاف أعمال مخالفة صب أعمدة دور رابع علوى بشارع الكلفاني بدمنهور حيث تم فك الخشب وإزالة الأعمدة.

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