ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

على مساحة 550 م.. إزالة حالتي تعد على أرض زراعية بالدلنجات

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:07 م
صدى البلد
Advertisements
أسماء الجنبيهى

شدد اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، على استمرار وتكثيف حملات إزالة التعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة لما تمثله تلك التعديات من خطورة كبيرة وتأثير سلبي بالتعدى على الرقعة الزراعية وحق الدولة والشعب.

في نفس السياق قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الدلنجات بإزالة حالتين تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 550 م بقري طيبة ومؤسسة البستان عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية و شدة خشبية.

وكانت الوحدات المحلية لمراكز ( حوش عيسى - ايتاى البارود - بدر - دمنهور )،شنت أمس الإثنين،حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملات عن إزالة 4 حالات تعدي على مساحة 662 م2 عبارة عن الآتي :-

- إزالة حالة تعدي على الأراضي الزراعية بمساحة 342 متر بحوش عيسى عبارة عن أسوار طولية وأرضية بالطوب الأبيض .

- إزالة فورية لبناء مخالف بالطوب الأبيض علي مساحة 120 متر بقرية صفط الحرية بايتاي البارود.

- إزالة مباني مخالفة بدون ترخيص بمساحة 100 م  داخل الحيز العمراني بنطاق وحدة عمر مكرم بمركز بدر.

- تنفيذ قرار إيقاف أعمال مخالفه وفك الشدة الخشبية وإزالة الأعمدة بمساحة 100 م٢ بقرية بنى موسى بدمنهور.

كما نفذت الوحدات المحلية لمراكز ( إيتاي البارود - الدلنجات- ادكو - كوم حمادة - دمنهور )، الأحد الماضي، حملات مكبرة لإزالة التعديات على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة وردع المخالفين.

وأسفرت الحملات عن إزالة 6 حالات تعدي على مساحة 886 م2 عبارة عن:-

- تنفيذ قرار إزالة فورية لبناء مخالف بالطوب الأبيض بمساحة 400 متر بقرية صفط الحرية بإيتاى البارود

- إزالة حالة تعدي علي الأراضي الزراعية بمساحة 350 م  بقرية المسين  بالدلنجات عبارة عن مباني من الطوب الأبيض والمونة الأسمنتية، كما تم فك شدة خشبية بقرية كوم زمران والتحفظ علي أدوات البناء.

- إزالة حالة تعدي بالمهد بالبناء علي أرض زراعية بمساحة  120 متر مربع بقرية ٧ التابعة لقرية ديبونو بإدكو  عبارة عن شدة خشبية وسقف.

- تنفيذ إزالة بناء في المهد بدون ترخيص بمساحة 16م عبارة عن أسوار طولية وعرضية بقرية كوم شريك بكوم حماده.

- تنفيذ قرار إيقاف أعمال مخالفة صب أعمدة دور رابع علوى بشارع الكلفاني بدمنهور حيث تم فك الخشب وإزالة الأعمدة.

اقرأ أيضا:- محافظة البحيرة تكثف حملات النظافة وصيانة الأعمدة في نطاق 4 مراكز

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

إزالة 6 حالات تعدٍ على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة بالبحيرة

على مساحة 935 مترا.. إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية في البحيرة

على مساحة 9550 مترا.. إزالة 4 حالات تعدي في البحيرة

على مساحة 1200 م.. إزالة حالات تعد على الأراضي الزراعية بالبحيرة

على مساحة 886 مترا .. إزالة 6 حالات تعد على الأراضي الزراعية في البحيرة

على مساحة 1422 مترا .. إزالة 6 حالات تعدي علي الأراضي الزراعية في البحيرة

ترشيحاتنا

مصر تدين استهداف الحوثيين لمدينة جازان بالسعودية

تشريعية النواب توافق على إلغاء ضريبة التصرفات العقارية كشرط للتسجيل وتوصيل المرافق

للموظفين بالدولة.. علاوات تشجيعية وحوافز تميز بقانون الخدمة المدنية

دعاء التحصين اليومي والحفظ من العين والحسد والمرض

هاني أبو ريدة فاز بالتزكية.. شوبير يكشف عن اسم رئيس الكاف الجديد

الرئيس وفرقة من الجيش.. إسرائيل تكسر البروتوكول الرسمي في استقبال أول سفير إماراتي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روبي تتألق بفستان جريء في حفل ضخم على سفح الأهرامات

فشلت في طرده.. أم تنهي حياة طفلها وتتخلص من جثته بمساعدة عشيقها

شاهد.. انطلاق مازدا 3 وMAZDA CX30 موديل 2021 بتحديثات جديدة