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أخبار البلد

مصر تدين استهداف الحوثيين لمدينة جازان بالسعودية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:08 م
مبنى وزارة الخارجية
مبنى وزارة الخارجية
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محمد وديع
أدانت جمهورية مصر العربية، اليوم الثلاثاء، بأشد العبارات استهداف ميليشيا الحوثي بمقذوف عسكري إحدى القرى الحدودية بمنطقة جازان، بالمملكة العربية السعودية الشقيقة، مما أسفر عن إصابة عدد من المدنيين من الأشقاء السعوديين واليمنيين المُقيمين بالمملكة، فضلًا عن تضرر عدد من المنازل والمركبات.

وأكدت وزارة الخارجية، في بيان أصدرته اليوم، أن مصر تؤكد مُجددًا على دعمها الكامل والمستمر، حكومة وشعبًا، لما تتخذه السعودية من تدابير وإجراءات لحماية وصون أمنها واستقرارها ولضمان سلامة مواطنيها والمُقيمين على أراضيها، في مواجهة هذه الهجمات الإرهابية الجبانة التي تقوض من السلم والأمن في المنطقة، وتنتهك قواعد القانون الدولي الإنساني.

كما أعربت مصر عن صادق تمنياتها بالشفاء العاجل للمُصابين.
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