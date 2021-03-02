بسبب أحلام الجريتلي.. نادية العراقية تشن هجوما على القنوات الفضائية

شنت الفنانة نادية العراقية هجومًا على القنوات الفضائية بسبب رحيل الفنانة أحلام الجريتلي، من خلال منشور بحسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي فيسبوك.
وكتبت نادية العراقية: "حتي الموت فيه سوبر ستار وستار..أيه الظلم ده".
تابعت: " القنوات تجيب فيديوهات للراحل يوسف شعبان ومفيش فيديو واحد عن المرحومة أحلام الجريتلي الي بقالها ٣٥ سنه عطاء، عيب عليهم بجد".
أضافت نادية العراقية: "واللي يروح عزا لازم لسوبر ستار حتي لو الميت أم السوبر أو جدته.. مفيش عدل حتي في الموت ..بس العدل في القبر وفي الآخرة ،أخرتها كفن كما قالت أحلام متر في متر".