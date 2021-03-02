بسبب أحلام الجريتلي.. نادية العراقية تشن هجوما على القنوات الفضائية

هجومًا على القنوات الفضائية بسبب رحيل الفنانة أحلام الجريتلي، من خلال منشور بحسابها الشخصي بموقع التواصل





وكتبت نادية العراقية: "حتي الموت فيه سوبر ستار وستار..أيه الظلم ده".





تابعت: " القنوات تجيب فيديوهات للراحل يوسف شعبان ومفيش فيديو واحد عن المرحومة أحلام الجريتلي الي بقالها ٣٥ سنه عطاء، عيب عليهم بجد".