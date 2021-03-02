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مرأة

بدون أدوية.. الخلايا الجذعية علاج فعال لتساقط الشعر

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:24 م
صدى البلد
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ريهام قدري
كشفت دكتورة الخلايا الجذعية والطب التجديدي مهرة لطفي عن كيفيه حل مشكله تساقط الشعر باستخدام الخلايا الجذعية وذلك لأنها تساعد في علاج تساقط الشعر وتعمل على تنشيط الدورة الدموية في فروة الرأس،  موضحة أنها مفيدة حتى في حالات الصلع الوراثي لكن يجب علاجها مبكرا للحصول على نتائج مرضية.

 أكدت مهرة أنه في حالات تساقط الشعر الشديدة التي يرغب فيها المريض الحصول على نتائج سريعة، من الممكن اللجوء إلى حقن البلازما والخلايا الجذعية في الوقت نفسه للحصول على نتائج أفضل وأسرع، مشيرة إلى أن حقن البلازما إذا لم يعالج تساقط الشعر يمكن اللجوء إلى الخلايا الجذعية في هذه الحالة.

وكشفت أن الخلايا الجذعية لعلاج تساقط الشعر يمكن أن تتم عن طريق الحقن مثل البلازما، وفقًا لأخصائي الأمراض الجلدية، مضيفة أنه من الأفضل توزيع الخلايا الجذعية على فروة الرأس، واستخدام جهاز الديرمابن لتفتيح مسام الجلد فيها، وهو عبارة عن قلم به إبر دقيقة يتم تمريرها على فروة الرأس تساعد على تنشيط الدورة الدموية وبالتالي يسهم في امتصاص الخلايا الجذعية وامتصاصها بدرجة أكبر، بدلًا من حقنها.
أشارت "مهره " إلى أن النتائج غالبا ما تظهر من الجلسة الأولى، غالبًا ما يتراوح عدد الجلسات من 4 إلى 6 جلسات، بواقع جلسة كل شهر تقريبًا، أو وفقًا لما يحدده الطبيب المعالج.

واختتمت ان الخلايا الجذعية آمنة تمامًا وتناسب جميع الحالات، مشيرة أنه من الممكن أن تظهر بعض الآثار الجانبية البسيطة مكان الحقن فقط، كاحمرار أو ألم بسيط أو صداع بسيط يزول بعد مدة قصيرة من الجلسة.
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