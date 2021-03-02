طرق فعالة لذوبان الشيكولاتة دون حرقها

معرفة الطريقة الصحيحة لتذويب وتسييح الشيكولاتة، تضمن لكم الحصول على قوام لامع وكريمي دون وصول الماء إليها أو تفتيتها، ويكمن سر التذويب في الحرارة المعتدلة والتحريك المستمر بحسب الطريقة التي نعتمد عليها في التذويب.





لذلك نقدم لكم فيما يلي طرق فعالة لتذويب الشيكولاتة بشكل ناجح يضمن عدم حرقها على طريقة الشيف أميرة شنب كالاتي :



تسيح شكولاتة تذويب الشيكولاتة في الميكروويف:

يعد الميكروويف وسيلة هائلة لإذابة الشيكولاتة إذا تم استخدامه بشكل صحيح؛ فيمكن أن تذوب الشيكولاتة بسرعة أكبر وبأقل جهد وفوضى.



أهم جزء في الإذابة بالميكروويف هو اختيار وعاء مناسب؛ فالأطباق الزجاجية ستكون أفضل اختيار.





لكن من الصعب تحديد أوقات فرن الميكروويف بدقة، حيث يمكن أن تختلف تبعًا لقوة الميكروويف وكمية الشيكولاتة وحتى محتوى زبدة الكاكاو في الشيكولاتة. ومع ذلك، يمكنك تقدير حوالي دقيقة ونصف لإذابة نصف كيلو شيكولاتة.





إذا لم يكن الميكروويف يحتوي على قرص دوار يقوم بتدوير وعاء الشيكولاتة، فيمكن إدارة الوعاء يدويًا في كل مرة تتوقف فيها، ونحرك الشيكولاتة.





بعد إنهاء التسخين عند ذوبان معظم الشيكولاتة وليس كلها، نقلب الشيكولاتة باستمرار حتى تصبح ناعمة ولامعة تمامًا.





تذويب الشيكولاتة في حمام مائيّ:

تعتبر أفضل طرق تذويب الشيكولاتة، وتتم باستخدام وعاء كبير وعميق، وملء نصفه بالماء، ورفعه على النار حتى يغلي ثم وضع كميّة الشيكولاتة في قدر حجمه أصغر من القدر الكبير، ووضعه داخله، مع تقليب الشيكولاتة باستمرار، حتى تذوب بشكلٍ كامل، وبالإمكان إضافة بضع قطرات من الزيت، أو قطعة صغيرة من الزبدة غير المملّحة إلى الشيكولاتة، لمنحها اللمعان، والليونة.

تذويب الشيكولاتة على نار هادئة:

سنحتاج إلى كميّة من اللبن حوالي ربع كوب تقريبًا، حيث يُسكب اللبن في وعاء ويتم رفعه على النار حتى يغلي، ثم إضافة الشيكولاتة، مع التحريك المستمر ويضاف لكلّ نصف كيلوجرام من الشيكولاتة الخام ربع كوب من اللبن.

تذويب الشيكولاتة مباشرة:

يتم ذلك بوضع الشيكولاتة في قدر لا يلصق، وسميك، ورفعه على نار هادئة جدًا، مع الاستمرار بالتحريك، حتى يتم الذوبان بشكلٍ تام.

نصائح وأخطاء تجنبوها عند تسييح الشيكولاتة:

-التأكد من تقطيع الشيكولاتة إلى قطع متجانسة لضمان تساوي الذوبان.



-لا تحاول أبدًا إذابة ألواح أو كتل الشيكولاتة الكبيرة التي لم يتم تقطيعها.



-تجنب ملامسة الشيكولاتة للماء؛ لأن الماء يجعلها تتماسك وتصبح غير صالحة للتسييح.



-تأكد من جفاف الأطباق والأدوات المستعملة والملاعق.



-تذوب الشيكولاتة ببطء على نار خفيفة، فيمكن أن تصبح متكتلة أو محببة إذا ارتفعت درجة حرارتها.



-تقليب الشيكولاتة بشكل متكرر باستخدام ملعقة سيليكون، بمجرد أن تبدأ الحواف الخارجية في الذوبان.



-تحتفظ الشيكولاتة بشكلها عند الذوبان، لذا فإن الطريقة الوحيدة لمعرفة ما إذا كانت ذائبة حقًا هي تحريكها. لا تعتمدوا على المظاهر وحدها.