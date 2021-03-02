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رياضة

ليفربول يعلن وفاة إيان سانت جون أسطورة آنفيلد

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 12:38 م
إيان سانت جون أسطورة
إيان سانت جون أسطورة آنفيلد
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إسراء أشرف
أعلن نادي ليفربول الإنجليزي، اليوم، الثلاثاء، عن وفاة أحد أساطير الريدز "إيان سانت جون"،  بعد صراع مع المرض، عن عمر ناهز 82 عامًا.

وذكر الحساب الرسمي للريدز عبر  "تويتر": "نشعر بحزن عميق لرحيل أحد أساطير آنفيلد إيان سانت جون".

وأضاف: "قلوب الجميع في نادي ليفربول مع عائلة وأصدقاء إيان في هذا الوقت الحزين والصعب".

وتابع: "ارقد بسلام، إيان سانت جون 1938-2021".

شارك مهاجم ليفربول السابق في 425 مباراة للفريق على مدار عقد ناجح للغاية بين عامي 1961 و 1971، وسجل 118 هدفًا.

تحت إدارة بيل شانكلي، كان سانت جون هو صاحب أحد أكثر الأهداف شهرة في تاريخ ليفربول عندما سجل في الوقت الإضافي ليضمن أول كأس لنا على الإطلاق بفوزه 2-1 على ليدز يونايتد في عام 1965.

تم تحقيق لقب الدوري في عامي 1964 و 1966، في حين ساعد الاسكتلندي في وقت سابق الريدز في الدرجة الأولى من خلال تعزيزه في موسمه الأول بعد انتقاله مقابل رسوم قياسية للنادي تبلغ 37500 جنيه إسترليني من مذرويل.
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