بروتوكول تعاون بين صندوق التنمية الثقافية والبيت الفني للفنون الشعبية

تهتم الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، بتضافر جهود كافة قطاعات الوزارة مع بعضها البعض، لخلق نسيج ومناخ ثقافى وفنى يخدم جميع أفراد الأسرة المصرية فى مختلف محافظات مصر .





ومن هذا المنطلق، وقع قطاع صندوق التنمية الثقافية برئاسة الدكتور فتحى عبد الوهاب، بروتوكول تعاون بينه وبين البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، التابع لقطاع شئون الإنتاج الثقافى برئاسة المخرج خالد جلال .





وقال المخرج عادل عبده رئيس البيت الفنى للفنون الشعبية والاستعراضية، إنه تم توقيع البروتوكول أمس الاثنين، ويتضمن مشاركة كافة العروض المسرحية والفقرات الاستعراضية والغنائية وبرامج السيرك القومى، التى تقدمها فرق البيت الفنية فى كل الفعاليات الثقافية للصندوق، فى جميع مواقعه بمختلف محافظات مصر، لتصل الخدمة الثقافية إلى كل ربوع مصر .





من جانبه رحب الدكتور فتحى عبد الوهاب، بهذا التعاون الذى يساهم فى خلق المزيد من الحراك الثقافى والفنى فى مصر، مشيرا إلى أن بالفن والثقافة نستطيع مواجهة الفكر المتطرف والإرهاب، لما تمتاز به القوة الناعمة من تأثير ايجابى سريع فى الفكر والوجدان .



