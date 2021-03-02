ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

فن

روبي تتألق بفستان جريء في حفل ضخم على سفح الأهرامات

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:36 م
روبي
روبي
Advertisements
قسم الفن
أحيت النجمة روبي حفلا غنائيا ضخما تحت سفح الأهرامات بحضور عدد محدد من الجمهور الذين تواجدوا عقب اتباع الإجراءات الاحترازية من كشف للحرارة والتعقيم بالكحول الطبي للوقاية من "كورونا" ووسط أجواء الهواء الطلق . 

وحضرت روبي الحفل بصحبة وليد منصور منتج البومها الجديد "حتة تانية" والذي تولى الإشراف علي الحفل الذي نظمه علي زكريا. 

وقامت بتقديم ققرات الحفل النجمة اللبنانية رزان مغربي التي بمحرد إعلانها عن حضور روبي تعالت هتافات وصيحات الإعجاب. 

وحرصت روبي في بداية فقرتها علي تحية الجمهور لحفاوة استقبالهم ورزان لتقديمها لها بشكل مبهر على غرار النجوم العالميين. 

وأشعلت روبي الحفل بعدد كبير من أغانيها الشهيرة منها "انت عارف ليه" ،"ليه بيداري " .. بالإضافة إلى اغنية البومها الجديد "حتة تانية" التي أضفت المزيد من آجواء البهجة والإثارة على الحفل.

وشارك في احياء الحفل الفنان أحمد عصام بققرة مميزة من ال fire works وهو ما خطف انظار الجميع.
روبي تتألق بفستان جريء في حفل ضخم على سفح الأهرامات
روبي تتألق بفستان جريء في حفل ضخم على سفح الأهرامات
روبي تتألق بفستان جريء في حفل ضخم على سفح الأهرامات
روبي تتألق بفستان جريء في حفل ضخم على سفح الأهرامات
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

روبي تتألق بفستان جريء في حفل ضخم على سفح الأهرامات

فشلت في طرده.. أم تنهي حياة طفلها وتتخلص من جثته بمساعدة عشيقها

شاهد.. انطلاق مازدا 3 وMAZDA CX30 موديل 2021 بتحديثات جديدة