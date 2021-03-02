روبي تتألق بفستان جريء في حفل ضخم على سفح الأهرامات

أحيت النجمة روبي حفلا غنائيا ضخما تحت سفح الأهرامات بحضور عدد محدد من الجمهور الذين تواجدوا عقب اتباع الإجراءات الاحترازية من كشف للحرارة والتعقيم بالكحول الطبي للوقاية من "كورونا" ووسط أجواء الهواء الطلق .





وحضرت روبي الحفل بصحبة وليد منصور منتج البومها الجديد "حتة تانية" والذي تولى الإشراف علي الحفل الذي نظمه علي زكريا.





وقامت بتقديم ققرات الحفل النجمة اللبنانية رزان مغربي التي بمحرد إعلانها عن حضور روبي تعالت هتافات وصيحات الإعجاب.





وحرصت روبي في بداية فقرتها علي تحية الجمهور لحفاوة استقبالهم ورزان لتقديمها لها بشكل مبهر على غرار النجوم العالميين.





وأشعلت روبي الحفل بعدد كبير من أغانيها الشهيرة منها "انت عارف ليه" ،"ليه بيداري " .. بالإضافة إلى اغنية البومها الجديد "حتة تانية" التي أضفت المزيد من آجواء البهجة والإثارة على الحفل.



