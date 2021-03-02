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فن

هنا الزاهد : ايه رأيكو في حدوتة المتخصصة من حلوة الدنيا سكر

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:15 م
صدى البلد
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منار نور
نشرت الفنانة هنا الزاهد صورة لها  ، عبر حسابها لشخصي بموقع التواصل الاجتماعي إنستجرام .

وظهر هنا الزاهد، من كواليس مسلسل حلوه الدنيا سكر ، وعلقت علي الصورة قائلة : " ايه رأيكو ف حدوتة المتخصصة ؟ #حلوة_الدنيا_سكر " . 

واختتمت: "اليوم ستعرض حكاية جديدة ستحمل اسم "المتخصصة" والتي أقدم فيها شخصية تدعي " هنادي عبد الظاهر"، ودورى فيها مختلف تماما عن ما قدمته قبل ذلك.

مسلسل "حلوة الدنيا سكر" من نوعية الأعمال الدرامية 40 حلقة، وتدور فكرة المسلسل فى إطار اجتماعى كوميدى، وعبارة عن 8 قصص مختلفة، كل قصة تعرض فى 5 حلقات متصلة، ولكل قصة فريق عمل مختلف.

وتتواجد هنا الزاهد، فى جميع القصص بأحداث المسلسل، والذى يضم مجموعة كبيرة من ضيوف الشرف، ويكتب المسلسل 8 مؤلفين، حيث لكل مؤلف قصة من القصص.

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