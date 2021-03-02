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أخبار العالم

أحدهما مخصص لصغار السن.. لقاحان جديدان في طريقهما إلى الكويت

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 01:32 م
لقاحان جديدان في
لقاحان جديدان في طريقها إلى الكويت
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دعاء أبوهشيمة
كشفت مصادر مطلعة بالحكومة الكويتية، أن وزارة الصحة قدمت عقودا إلى لجنة المناقصات حول شراء لقاحي "موديرنا" و"جونسون آند جونسون"، مشيرة إلى أن وصولهما إلى البلاد سيكون قريبا بعد الموافقة عليهما وإنهاء جميع الإجراءات.

وأوضحت المصادر لصحيفة "القبس" أنه من أهم أسباب شراء "موديرنا"،هو تخصيصه لصغار السن الذين يحتاجون التطعيم، بالإضافة إلى التوصيات العالمية بأخذ لقاح "جونسون" نظرًا لفاعليته مع فيروس كورونا الجديد. 

وفي السياق نفسه، أشارت المصادر إلى أن وزارة الصحة تدرس في الوقت الحالي منح لقاح «أكسفورد» لمن هم فوق الـ65 عامًا، الذين يجري منحهم حاليا جرعات من لقاح فايزر، وذلك استنادا إلى دراسات وإحصائيات علمية نشرت مؤخرًا في بريطانيا واسكتلندا، مبينة انه سيتم صدور توصيات بخصوص هذه الشريحة قريبا، سواء بمواصلة منحهم جرعات فايزر او حتى جرعات من اكسفورد، مؤكدة عدم صدور اي توصيات صحية عالمية بخصوص منح اللقاحات للحوامل او المرضعات حتى الآن.

من ناحية آخرى، أوضحت مصادر أن انتقال الفيروس من أشخاص لا تظهر عليهم أي أعراض إلى آخرين، ومن خلال التجمعات والمخالطة غير المبررة، تسبب بدخول شرائح واسعة لأجنحة «كوفيد 19» والعناية المركزة بالمستشفيات العامة خلال الشهر الماضي، فضلًا عن حدوث مضاعفات وانتكاسات خطيرة على صحة بعضهم، ووفاة آخرين.

وكشفت مصادر كويتية أن شهر فبراير الماضي كان الأكثر تسجيلًا لإصابات كورونا منذ تفشي الفيروس في البلاد.

وقالت المصادر إنه تم تسجيل 124 حالة وفاة بسبب مضاعفات «كورونا» في البلاد خلال فبراير الماضي، إضافة إلى 25009 إصابات، ودخول 102 حالة العناية المركزة، مقابل 14388 إصابة و23 وفاة في يناير 2021، و7592 إصابة و53 وفاة في ديسمبر 2020.
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