لطلاب الدراسات العليا.. تعرف على شروط الالتحاق بالمعهد القومي لعلوم الليزر

يتساءل العديد من طلاب الدراسات العليا عن الأقسام العلمية الموجودة بالمعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة، والشروط الخاصة بالتقديم للمعهد ، للالتحاق بجميع برامجه الدراسية، وكذلك الدرجات العلمية التي يمنحها للخريجين وشروط الحصول على كل درجة .





وفي هذا التقرير يستعرض "صدى البلد" الشروط التي يجب توافرها في الطلاب المتقدمين للالتحاق بكل درجة علمية والدرجات التي يحصل عليها خريجو المعهد ، والأقسام العلمية الموجودة به .





أولا:الشروط الخاصة بالالتحاق ببرامج دبلوم الدراسات العليا فى علوم الليزر :





يشترط لقيد الطلاب المتقدمين للالتحاق ببرامج دبلوم الدراسات العليا فى علوم الليزر ، وكذلك الالتحاق ببرامج درجة الماجستير ودكتوراه الفلسفة فى علوم الليزر الشروط الآتية :-





- أن يكون الطالب حاصلًا على درجة "البكالوريوس" من إحدى كليات الجامعات المصرية أو ما يعادلها من أحد الكليات أو المعاهد العلمية المعترف بها من قبل المجلس الأعلى للجامعات .





- استيفاء الطالب لجميع المستندات المطلوبة والتى يحددها قسم الدراسات العليا والبحوث بالمعهد .





- استيفاء الطالب للشروط التي يضعها مجلس القسم العلمي المختص .





- أن يقدم الطالب موقفه من التجنيد .





- موافقة جهة العمل الحكومية على الدراسة مع الموافقة على التفرغ للدراسة بواقع يومين أسبوعيًا على الأقل.





- أن يسدد الطالب كافة الرسوم الدراسية التي يقررها المعهد .





- وبالنسبة لقسم تطبيقات الليزر الطبية ، فبجانب الشروط السابقة يجب على الطلاب المتقدمين من الحاصلين على درجة بكالوريوس الطب والجراحة تقديم ما يفيد الحصول على شهادة دراسية أكاديمية ما بعد الدرجة الجامعية الأولى فى التخصص ( دبلوم الدراسات العليا – أو درجة الماجستير ) من إحدى كليات الطب بالجامعات المصرية أو على درجة معادلة لها من أحد كليات الطب المعترف بها من قبل المجلس الأعلى للجامعات .









ثانيًا ، الشروط الخاصة بالالتحاق والتسجيل ببرامج درجة الماجستير فى علوم الليزر :





يجب أن يستوفى المتقدم للقيد والتسجيل للدراسة ببرامج درجة الماجستير فى علوم الليزر أحد الشرطيين التاليين :





-الحصول على تقدير عام متوسط تراكمى عام (2030) أو تقدير عام (جيد) على الأقل بمرحلة البكالوريوس من إحدى الجامعات المصرية أو درجة معادلة لها من أحد المعاهد أو الكليات العلمية المعترف بها من قبل المجلس الأعلى للجامعات .





بالإضافة إلى اجتياز الطالب الامتحانات في عدد من المقررات الدراسية للقسم لا تقل عن 9 ساعات معتمدة ( من مستوى 500 ) حيث يحددها المرشد الأكاديمى ويوافق عليها مجلس القسم العلمى المختص ولا تدخل تلك الساعات المعتمدة للمقررات الدراسية التأهيلية فى حساب المتوسط التراكمى العام لبرنامج درجة الماجستير ، وكذلك لا تدخل المدة اللازمة لدراسة واجتياز المقررات الدراسية التأهيلية ضمن مدة الدراسة لبرنامج درجة الماجستير .





- الحصول على تقدير عام (جيد) على الأقل بدبلوم الدراسات العليا من المعهد القومى لعلوم الليزر بجامعة القاهرة فى نفس التخصص المراد القيد والتسجيل به درجة الماجستير .













ثالثًا ، الشروط الخاصة للقيد والتسجيل ببرامج درجة دكتوراه الفلسفة فى علوم الليزر :





يجب أن يستوفى المتقدم للقيد والتسجيل للدراسة ببرامج درجة دكتوراة الفلسفة فى علوم الليزر أحد الشرطيين التاليين :





- الحصول على درجة الماجستير من المعهد القومي لعلوم الليزر بجامعة القاهرة في نفس التخصص الذي يلتحق به الطالب والتسجيل به درجة دكتوراة الفلسفة .





أو الحصول على درجة الماجستير من خارج المعهد من إحدى الجامعات المصرية أو ما يعادلها من أحد المعاهد أو الكليات العلمية المعترف بها من قبل المجلس الأعلى للجامعات .





- بالإضافة إلى حصول الطالب على تقدير عام ( جيد ) على الأقل بدبلوم الدراسات العليا من المعهد في نفس التخصص المراد القيد والتسجيل به درجة دكتوراه الفلسفة .





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- أن يجتاز الطالب المقررات الدراسية للقسم ، بحيث لا تقل عن 12 ساعة معتمدة ( من مستوى 500/ أو 600 ) و يحددها المرشد الأكاديمى ويوافق عليها مجلس القسم العلمى المختص ، ولا تدخل تلك الساعات المعتمدة للمقررات الدراسية التأهيلية فى حساب المتوسط التراكمي العام لبرنامج درجة دكتوراة الفلسفة ، وكذلك لا تدخل المدة اللازمة لدراسة وإجتياز المقررات الدراسية التأهيلية ضمن مدة الدراسة لبرنامج درجة دكتوراة الفلسفة .









الأقسام العلمية بالمعهد :-





يضم المعهد القومي لعلوم الليزر العديد من الأقسام التي تضم برامج في مختلف المجالات والتخصصات وتتمثل هذه الأقسام في :





- قسم علوم الليزر وتفاعلاته .





- قسم تطبيقات الليزر الطبية .





- قسم تطبيقات الليزر الهندسية .





- قسم تطبيقات الليزر في القياسات والكيمياء الضوئية والزراعة .