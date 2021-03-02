تعليم أسوان : معظم طلاب الصف الثانى الثانوي نجحوا في الدخول على المنصة الامتحانية اليوم .. صور

أكد الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان ، خلال تفقده لغرفة عمليات الصف الثانى الثانوى، على أن طلاب الشعبة العلمية قد أدوا إمتحانهم اليوم فى مادة ( الأحياء ) بينما أدى طلاب الشعبة الأدبية امتحانهم فى مادة (الفلسفة والمنطق) طبقًا للجدول المعلن من قِبل الوزارة .
وقد نجح معظم الطلاب فى الدخول على المنصة الإمتحانية اليوم ، وواجه عدد قليل جدًا من الطلاب بعض المشكلات التقنية والتى تم التغلب عليها من أخصائى التطوير التكنولوجى بالمدرسة، ولم ترد للغرفة المركزية أى شكاوى أو مشكلات من الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، كما تمكن طلاب الامتحان الورقى (المنازل والدمج) من حل الإمتحانات اليوم فى سهولة ويسر.
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وبالنسبة لطلاب التعليم الفنى أكد القبيصى أنه اليوم أدى طلاب الصف الثانى (صناعى - تجارى - فندقى - زراعى - مزدوج) وكذلك طلاب الصفين الثالث والرابع بالمدارس المتقدمة امتحانهم اليوم فى مواد تخصصية منوعة حسب الشعبة، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة تم تطبيقها باللجان.
وعلى صعيد آخر ، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأنه إنطلقت اليوم إمتحانات الصف السادس الإبتدائى حيث أدى التلاميذ البالغ عددهم 29 ألف و 326 تلميذ وتلميذة امتحان (مجمع متعدد التخصصات) ، لافتًا إلى إنتظام العملية التعليمية اليوم حيث ساد جو الهدوء والانضباط معظم اللجان.
وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد قبيصى توجه عبد الكريم لطفى مدير عام التعليم العام إلى مدرسة الشهيد عمرو فريد الرسمية المتميزة للغات بصحارى لمتابعة سير العملية الامتحانية والاطمئنان على أبنائنا الطلاب ، مؤكدًا على إنتظام الإمتحانات بالصفين السادس الإبتدائى والثاني الثانوى .
و أسفرت متابعات مديرى الإدارات عن قيام فيصل نعيم مدير إدارة إدفو التعليمية بمتابعة الإمتحانات بمدارس ( إدفو الثانوية بنين - إدفو الصناعية بنين) ، بينما قام خالد صالح مدير إدارة دراو التعليمية بمتابعة سير العملية الامتحانية بمدارس (نجع الحجر الإبتدائية - الشيخ ابراهيم الإبتدائية) ، فى حين تابع سيد برجاس وكيل إدارة نصر النوبة لجان (محمد صلاح الدين الباقر الثانوية - نصر الثانوية الفندقية - نصر الصناعية بنات) ، مشددًا على جميع المسئولين على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ، وأكدوا انتظام العملية الامتحانية بجميع اللجان.
وقد نجح معظم الطلاب فى الدخول على المنصة الإمتحانية اليوم ، وواجه عدد قليل جدًا من الطلاب بعض المشكلات التقنية والتى تم التغلب عليها من أخصائى التطوير التكنولوجى بالمدرسة، ولم ترد للغرفة المركزية أى شكاوى أو مشكلات من الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية، كما تمكن طلاب الامتحان الورقى (المنازل والدمج) من حل الإمتحانات اليوم فى سهولة ويسر.
وأقرأ أيضًا:
فى اليوم الثاني للحملة.. تطعيم 83٪ ضد شلل الأطفال بأسوان.. شاهد
وبالنسبة لطلاب التعليم الفنى أكد القبيصى أنه اليوم أدى طلاب الصف الثانى (صناعى - تجارى - فندقى - زراعى - مزدوج) وكذلك طلاب الصفين الثالث والرابع بالمدارس المتقدمة امتحانهم اليوم فى مواد تخصصية منوعة حسب الشعبة، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة تم تطبيقها باللجان.
وعلى صعيد آخر ، أكد وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأنه إنطلقت اليوم إمتحانات الصف السادس الإبتدائى حيث أدى التلاميذ البالغ عددهم 29 ألف و 326 تلميذ وتلميذة امتحان (مجمع متعدد التخصصات) ، لافتًا إلى إنتظام العملية التعليمية اليوم حيث ساد جو الهدوء والانضباط معظم اللجان.
وتنفيذًا لتوجيهات الدكتور خالد قبيصى توجه عبد الكريم لطفى مدير عام التعليم العام إلى مدرسة الشهيد عمرو فريد الرسمية المتميزة للغات بصحارى لمتابعة سير العملية الامتحانية والاطمئنان على أبنائنا الطلاب ، مؤكدًا على إنتظام الإمتحانات بالصفين السادس الإبتدائى والثاني الثانوى .
و أسفرت متابعات مديرى الإدارات عن قيام فيصل نعيم مدير إدارة إدفو التعليمية بمتابعة الإمتحانات بمدارس ( إدفو الثانوية بنين - إدفو الصناعية بنين) ، بينما قام خالد صالح مدير إدارة دراو التعليمية بمتابعة سير العملية الامتحانية بمدارس (نجع الحجر الإبتدائية - الشيخ ابراهيم الإبتدائية) ، فى حين تابع سيد برجاس وكيل إدارة نصر النوبة لجان (محمد صلاح الدين الباقر الثانوية - نصر الثانوية الفندقية - نصر الصناعية بنات) ، مشددًا على جميع المسئولين على تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية ، وأكدوا انتظام العملية الامتحانية بجميع اللجان.