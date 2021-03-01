ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

فى اليوم الثاني للحملة.. تطعيم 83٪ ضد شلل الأطفال بأسوان.. شاهد

الإثنين 01/مارس/2021 - 10:56 م
تطعيم 83 ٪ ضد شلل
تطعيم 83 ٪ ضد شلل الأطفال بأسوان
Advertisements
شاذلي عبد الفتاح
ترأس الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان الاجتماع المسائي لليوم الثاني للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، وذلك لمتابعة نتائج اليوم الأول من الحملة وذلك بحضور الدكتور مصطفي أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي، بجانب مشرفي الوزارة والمديرية والإدارات.

شهد الاجتماع الإعلان عن مجهودات مديرية الشئون الصحية خلال فعاليات اليوم الأول من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتى أسفرت عن تطعيم 214 ألفا و 101طفل  بواقع 83 % من المستهدف والذي يبلغ  عدد 257 ألفا و219 طفلا، وتستهدف الحملة تطعيم جميع الأطفال من سن يوم إلى سن 5 سنوات عن طريق فرق متحركة وثابتة بإجمالى 1201 فريق، وتستمر خلال الفترة من الأحد 28 فبراير حتى الأربعاء 3 مارس 2021.

واقرأ أيضًا:

قام الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بجولة تفقدية داخل عدد من المواقع الصحية لمتابعة إنطلاق فعاليات اليوم الأول من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.

وأشار الدكتور إيهاب حنفى إلى أن الحملة يتم تنفيذها في الفترة من 28 فبراير الجارى وحتى 3 مارس القادم داخل مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة وذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وأوضح وزارة الصحة بأسوان بأن فعاليات الحملة تهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، كما أن الحملة تستهدف تطعيم جميع الأطفال من سن يوم إلى سن 5 سنوات بإجمالى 257 ألفا و219 طفلا وطفلة.

ولفت الدكتور إيهاب حنفى إلى أن استراتيجية التطعيم تقوم على تغطية جميع المواقع الجغرافية بالمحافظة لتشمل التطعيم من منزل إلى منزل بفرق متحركة وثابتة بإجمالى 1201 فريق ووفقًا لخطة تنفيذية تتضمن جميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية ورعاية الأمومة والطفولة والمراكز الطبية.

وأضاف إيهاب حنفي أنه تم توفير الطعوم ومعدات سلسلة التبريد اللازمة وكراسات لتسجيل المتطعيمين ( ريف – حضر ) مع عمل خطة إشرافية لمراقبة أداء الفرق، فضلًا عن فتح غرفة عمليات لتلقى البلاغات والشكاوى على رقم ( 2252411 ) .

وأكد حنفى أنه لضمان إنجاح فعاليات الحملة تم التوجيه المسبق لجميع الجهات الحكومية والغير حكومية كالوحدات المحلية والأوقاف والكنائس والشباب والرياضة والجهات الأمنية ووسائل الإعلام المختلفة لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الحملة القومية بالشكل المطلوب.

وقد رافق وكيل وزارة الصحة خلال جولته الدكتور مصطفي أبو المجد مدير ادارة الطب الوقائي، وأحمد عاطف مراقب أول التطعيمات بالمديرية حيث قاما بالمرور ومتابعة عمل الفرق الثابتة في المركز الطبي ومكتب صحة أول بمدينة أسوان، بالإضافة إلى تفقد سير العمل مع الفرق المتحركة في عدد من الشوارع.
فى اليوم الثاني للحملة.. تطعيم 83٪ ضد شلل الأطفال بأسوان.. شاهد
فى اليوم الثاني للحملة.. تطعيم 83٪ ضد شلل الأطفال بأسوان.. شاهد
فى اليوم الثاني للحملة.. تطعيم 83٪ ضد شلل الأطفال بأسوان.. شاهد
فى اليوم الثاني للحملة.. تطعيم 83٪ ضد شلل الأطفال بأسوان.. شاهد
فى اليوم الثاني للحملة.. تطعيم 83٪ ضد شلل الأطفال بأسوان.. شاهد
فى اليوم الثاني للحملة.. تطعيم 83٪ ضد شلل الأطفال بأسوان.. شاهد
فى اليوم الثاني للحملة.. تطعيم 83٪ ضد شلل الأطفال بأسوان.. شاهد
فى اليوم الثاني للحملة.. تطعيم 83٪ ضد شلل الأطفال بأسوان.. شاهد
فى اليوم الثاني للحملة.. تطعيم 83٪ ضد شلل الأطفال بأسوان.. شاهد
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

صحة أسوان تطلق حملة التطعيم المحدودة ضد مرض شلل الأطفال .. شاهد

صحة الدقهلية تستعد لانطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال

257 ألفا و219 طفلا وطفلة.. انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بأسوان غدًا

صحة أسوان: انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال لـ 257 ألفاً و219 طفلاً.. شاهد

تعليم أسوان: حسن سير امتحانات الصف الرابع الابتدائى وسط إجراءات احترازية .. شاهد

جاهزية 477 سريرا لاستقبال حالات كورونا بـ 11 مستشفى للعزل في أسوان

ترشيحاتنا

بعد تصدرها التريند.. أجرأ إطلالات هاجر أحمد تكشف عن أنوثتها

رؤية النبي في المنام .. 3 سور قرآنية و5 أعمال تجعلك ترى رسول الله

خالد الغندور: "كارثة" في تصريحات باتشيكو عقب تعادل الزمالك ودجلة

الزمالك: الوضع غريب..ورحيل مصطفى محمد ليس سبب العقم التهديفي

وزير العدل يعلن بشرى سارة للمصريين على الهواء بشأن قانون الشهر العقاري

الـ VAR ينقذ الزمالك ويحتسب ركلة جزاء وعبد المنصف يرفض اهتزاز شباكه

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

من الصعب خداعه.. 8 صفات مذهلة يتميز بها مواليد شهر مارس

غير مؤكدة .. أسعار جديدة لـ BMW تثير غضب رواد السوشيال ميديا

تعرفي على الفوائد الصحية لعمل الدلكة