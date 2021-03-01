فى اليوم الثاني للحملة.. تطعيم 83٪ ضد شلل الأطفال بأسوان.. شاهد

ترأس الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان الاجتماع المسائي لليوم الثاني للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال، وذلك لمتابعة نتائج اليوم الأول من الحملة وذلك بحضور الدكتور مصطفي أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي، بجانب مشرفي الوزارة والمديرية والإدارات.





شهد الاجتماع الإعلان عن مجهودات مديرية الشئون الصحية خلال فعاليات اليوم الأول من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتى أسفرت عن تطعيم 214 ألفا و 101طفل بواقع 83 % من المستهدف والذي يبلغ عدد 257 ألفا و219 طفلا، وتستهدف الحملة تطعيم جميع الأطفال من سن يوم إلى سن 5 سنوات عن طريق فرق متحركة وثابتة بإجمالى 1201 فريق، وتستمر خلال الفترة من الأحد 28 فبراير حتى الأربعاء 3 مارس 2021.





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قام الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بجولة تفقدية داخل عدد من المواقع الصحية لمتابعة إنطلاق فعاليات اليوم الأول من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال.





وأشار الدكتور إيهاب حنفى إلى أن الحملة يتم تنفيذها في الفترة من 28 فبراير الجارى وحتى 3 مارس القادم داخل مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة وذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.





وأوضح وزارة الصحة بأسوان بأن فعاليات الحملة تهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال، كما أن الحملة تستهدف تطعيم جميع الأطفال من سن يوم إلى سن 5 سنوات بإجمالى 257 ألفا و219 طفلا وطفلة.





ولفت الدكتور إيهاب حنفى إلى أن استراتيجية التطعيم تقوم على تغطية جميع المواقع الجغرافية بالمحافظة لتشمل التطعيم من منزل إلى منزل بفرق متحركة وثابتة بإجمالى 1201 فريق ووفقًا لخطة تنفيذية تتضمن جميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية ورعاية الأمومة والطفولة والمراكز الطبية.





وأضاف إيهاب حنفي أنه تم توفير الطعوم ومعدات سلسلة التبريد اللازمة وكراسات لتسجيل المتطعيمين ( ريف – حضر ) مع عمل خطة إشرافية لمراقبة أداء الفرق، فضلًا عن فتح غرفة عمليات لتلقى البلاغات والشكاوى على رقم ( 2252411 ) .





وأكد حنفى أنه لضمان إنجاح فعاليات الحملة تم التوجيه المسبق لجميع الجهات الحكومية والغير حكومية كالوحدات المحلية والأوقاف والكنائس والشباب والرياضة والجهات الأمنية ووسائل الإعلام المختلفة لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الحملة القومية بالشكل المطلوب.





وقد رافق وكيل وزارة الصحة خلال جولته الدكتور مصطفي أبو المجد مدير ادارة الطب الوقائي، وأحمد عاطف مراقب أول التطعيمات بالمديرية حيث قاما بالمرور ومتابعة عمل الفرق الثابتة في المركز الطبي ومكتب صحة أول بمدينة أسوان، بالإضافة إلى تفقد سير العمل مع الفرق المتحركة في عدد من الشوارع.