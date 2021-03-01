محافظ أسوان: منتدى السلام والتنمية يساهم في رفع اسم المحافظة عالميا

وجه اللواء أشرف عطية محافظ أسوان الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسى على عقد وتنظيم النسخة الثانية من منتدى "أسوان 2" للسلام والتنمية المستدامين والذى سيعقد جلساته افتراضيًا بسبب تداعيات جائحة كورونا عبر منصة إلكترونية في الفترة من 1 إلى 5 مارس الجارى بعنوان "صياغة واقع إفريقى جديد .. نحو تعافى أقوى وإعادة البناء بشكل أفضل".









وأشاد المحافظ بالإرادة الصلبة للقيادة المصرية وإصرارها على استمرار تنظيم هذا المنتدى القارى والذي يساهم بشكل مباشر في رفع اسم أسوان عاليًا كعاصمة للشباب والاقتصاد والثقافة الإفريقية.









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وأشار اللواء أشرف عطية إلى أن تنظيم منتدى أسوان يعكس مكانتها لدى الرئيس السيسى وتوجيهاته المستمرة بإعادة الوجه الحضارى لها كأهم المقاصد السياحية وقبلة للإستثمارات العالمية والمحلية ، فضلًا عن أنها مركز تاريخى للثقافات المتنوعة.









وأضاف أن أسوان بفضل هذه التوجيهات تشهد حاليًا مشروعات غير مسبوقة في قطاعات التطوير والتجميل والبنية التحتية ، وهو الذى يتوازى مع تنفيذ المبادرات الرئاسية لتحسين مستوى معيشة المواطنين وتغيير واقع الحياة نحو الأفضل وخاصة مبادرات حياة كريمة وتطوير الريف المصرى والتأمين الصحى الشامل وغيرها.









وكان قد ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان اجتماع خلية إدارة أزمة كورونا بالمحافظة ، بحضور الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان ، واللواء عصام عثمان مدير الأمن ، بجانب مديرى الجهات التنفيذية والدينية والمجتمع المدنى حيث جاء ذلك عقب قيامه بجولة تفقدية مفاجئة لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية خاصة إرتداء الكمامات في وسائل المواصلات والسيرفيس.









وخلال الاجتماع تم تحديد المسئوليات والواجبات وآليات تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء وقرار المحافظ بمنع إقامة الأفراح وسرادقات العزاء بجميع القاعات أو الصالات أو دور المناسبات أو دور العبادة سواء كانت مغلقة أو مفتوحة ، علاوة على منع الأسواق الأسبوعية مع وضع الضوابط المشددة لتنفيذ ذلك بكل حزم.







