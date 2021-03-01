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محافظات

منع الأفراح وسرادقات العزاء والأسواق الأسبوعية وغلق سناتر الدروس في أسوان

الإثنين 01/مارس/2021 - 03:27 م
صدى البلد
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شاذلي عبد الفتاح
ترأس اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماع خلية إدارة أزمة كورونا بالمحافظة ، بحضور الدكتور أحمد غلاب رئيس جامعة أسوان ، واللواء عصام عثمان مدير الأمن ، بجانب مديرى الجهات التنفيذية والدينية والمجتمع المدنى حيث جاء ذلك عقب قيامه بجولة تفقدية مفاجئة لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية خاصة إرتداء الكمامات في وسائل المواصلات والسيرفيس .

وخلال الإجتماع تم تحديد المسئوليات والواجبات وآليات تنفيذ توجيهات رئيس الوزراء وقرار المحافظ بمنع إقامة الأفراح وسرادقات العزاء بجميع القاعات أو الصالات أو دور المناسبات أو دور العبادة سواء كانت مغلقة أو مفتوحة ، علاوة على منع الأسواق الأسبوعية مع وضع الضوابط المشددة لتنفيذ ذلك بكل حزم .

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وشدد اللواء أشرف عطية بضرورة تفعيل الضبطية القضائية وفرض الغرامات على عدم إرتداء الكمامات ، مع تنظيم حملات متواصلة لغلق السناتر ومراكز الدروس الخصوصية بالمدن وهو الذى يتوازى مع منع إقامة وتنظيم أي سباقات للخيول والمرماح بالقرى لتلافى أي تجمعات .

وأكد المحافظ على أهمية تطبيق جميع الإجراءات الوقائية داخل لجان الإمتحانات في المدارس والمعاهد الأزهرية وكليات جامعة أسوان ومكاتب البريد ، مع التعقيم المستمر للفصول والمدرجات والمدن الجامعية ليتواكب ذلك مع تطهير وتعقيم جميع المديريات والمصالح الحكومية ، بالإضافة إلى تنظيم حملات على المقاهى والكافتيريات للتأكد من الإلتزام بالتباعد وعدم تدخين الشيشة .

ووجه محافظ أسوان بالإعلان عن منظومة تلقى طلبات التطعيم للقاح ضد كورونا مجانًا على موقع التسجيل الإلكترونى لوزارة الصحة وخاصة أن هناك رصيد 1200 جرعة سيتم حقنها للمسجلين على المنظومة .

وكان قد إعتمد الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان نتيجة مسابقة ريادة الأعمال لطلاب جامعة أسوان والتي تم الإعلان عنها في يناير 2021 عن طريق نادي ريادة الأعمال بالجامعة  بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة الدكتور  محمود صقر.

وقد تمت المسابقة  تحت عنوان "طلاب جامعة أسوان رواد أعمال متميزون" تحت إشراف الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث.
منع الأفراح وسرادقات العزاء والأسواق الأسبوعية وغلق سناتر الدروس في أسوان
منع الأفراح وسرادقات العزاء والأسواق الأسبوعية وغلق سناتر الدروس في أسوان
منع الأفراح وسرادقات العزاء والأسواق الأسبوعية وغلق سناتر الدروس في أسوان
منع الأفراح وسرادقات العزاء والأسواق الأسبوعية وغلق سناتر الدروس في أسوان
منع الأفراح وسرادقات العزاء والأسواق الأسبوعية وغلق سناتر الدروس في أسوان
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