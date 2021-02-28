فى اليوم الأول للحملة.. تطعيم 51٪ ضد شلل الأطفال فى أسوان.. شاهد

ترأس الدكتور إيهاب حنفي وكيل وزارة الصحة بأسوان الإجتماع المسائي لليوم الأول للحملة القومية للتطعيم ضد شلل الأطفال ، وذلك لمتابعة نتائج اليوم الاول من الحملة وذلك بحضور الدكتور " مصطفي أبو المجد مدير إدارة الطب الوقائي ، بجانب مشرفي الوزارة والمديرية والإدارات.





وشهد الإجتماع الإعلان عن مجهودات مديرية الشئون الصحية خلال فعاليات اليوم الأول من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال والتى أسفرت عن تطعيم عدد 131 الف و 401 طفل بواقع 51 % من المستهدف والذي يبلغ عدد 257 ألف و 219 طفل ، وتستهدف الحملة تطعيم جميع الأطفال من سن يوم إلى سن 5 سنوات عن طريق فرق متحركة وثابتة بإجمالى 1201 فريق ، وتستمر خلال الفترة من الأحد 28 فبراير حتى الأربعاء 3 مارس 2021.





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قام الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بجولة تفقدية داخل عدد من المواقع الصحية لمتابعة إنطلاق فعاليات اليوم الأول من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال .





وأشار الدكتور إيهاب حنفى بأن الحملة يتم تنفيذها في الفترة من 28 فبراير الجارى و حتى 3 مارس القادم داخل مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة وذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.





وأوضح وزارة الصحة بأسوان بأن فعاليات الحملة تهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال ، كما أن الحملة تستهدف تطعيم جميع الأطفال من سن يوم إلى سن 5 سنوات بإجمالى 257 ألف و 219 طفل وطفلة.





ولفت الدكتور إيهاب حنفى إلى أن إستراتيجية التطعيم تقوم على تغطية جميع المواقع الجغرافية بالمحافظة لتشمل التطعيم من منزل إلى منزل بفرق متحركة وثابتة بإجمالى 1201 فريق ووفقًا لخطة تنفيذية تتضمن جميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية ورعاية الأمومة والطفولة والمراكز الطبية .





وأضاف إيهاب حنفي أنه تم توفير الطعوم ومعدات سلسلة التبريد اللازمة وكراسات لتسجيل المتطعيمين ( ريف – حضر ) مع عمل خطة إشرافية لمراقبة أداء الفرق ، فضلًا عن فتح غرفة عمليات لتلقى البلاغات والشكاوى على رقم ( 2252411 ) .





وأكد حنفى أنه لضمان إنجاح فعاليات الحملة تم التوجيه المسبق لجميع الجهات الحكومية والغير حكومية كالوحدات المحلية والأوقاف والكنائس والشباب والرياضة والجهات الأمنية ووسائل الإعلام المختلفة لتقديم كافة أوجه الدعم والمساندة لتحقيق الأهداف المرجوة من هذه الحملة القومية بالشكل المطلوب .





وقد رافق وكيل وزارة الصحة خلال جولته الدكتور مصطفي ابو المجد مدير ادارة الطب الوقائي ، وأحمد عاطف مراقب أول التطعيمات بالمديرية حيث قاما بالمرور ومتابعة عمل الفرق الثابتة في المركز الطبي ومكتب صحة أول بمدينة اسوان ، بالإضافة إلى تفقد سير العمل مع الفرق المتحركة في عدد من الشوارع .