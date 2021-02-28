رئيس جامعة أسوان يشهد فعاليات المائدة المستديرة لمناقشة مستجدات سوق العمل.. صور

افتتح اليوم الأحد، الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان الجلسة النقاشية مع مجتمع الأعمال بالمحافظة لمناقشة مستجدات سوق العمل بأسوان بحضور الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .





ينظم الجلسة، المركز الجامعي للتطوير المهنى UCCD بجامعة أسوان تحت عنوان "مائدة مستديرة مع أصحاب الأعمال بالمحافظة لمناقشة تأثير جائحة كورونا العالمية على سوق العمل والتغيرات التي حدثت في مجال التوظيف لخريجي الجامعة".





وأقرأ أيضًا:





ورحب الدكتور أحمد غلاب خلال اللقاء بالحضور من ممثلي قطاعات التعليم والصحة والمقاولات والإنشاءات وقطاع التعدين والأعمال الي جانب الشركات التجارية ومشروعات ريادة الاعمال بالمحافظة.

وأضاف الدكتور أحمد غلاب أن جامعة أسوان أيضًا لا تنفصل عن المجتمع والبيئة المحيطة بها وأيضا مجتمع الأعمال بقطاعته المختلفة التي تعمل جاهدة على خدمتة بالتواصل الدائم لربط الجامعة بإحتياجات سوق العمل.





وتابع أحمد غلاب بأن المائدة المستديرة ناقشت المستجدات بسوق العمل نتيجة لأزمة كورونا العالمية وتأثيرها علي متطلبات التوظيف سواء في المستقبل القريب أو البعيد. نحاول أن نخدم طلابنا وخريجينا لمواكبة التطورات وليكونوا مؤهلين للمواكبة.





وأضاف المهندس عمرو توفيق ممثل احدي الشركات نعتز بهذه اللقائات ونجدها ذات قيمة عالية ونسعد بأن الجامعة تعمل علي دراسة واقع سوق العمل خاصة في ظل تغيرات عالمية كبيرة.





وشهد اللقاء حوارا مفتوح حول إمكانية الاستفادة من الخريجين المؤهلين."

وأشار غلاب إلي أهمية دعم مشروع "المراكز الجامعية للتطوير المهني" الذي تدعمه الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية وتنفذه الجامعة الأمريكية بالقاهرة ومدي أهمية اللقائات بصورة دورية منذ عام 2019 في الجامعات المختلفه لربط الجامعات بمتطلبات وتطورات سوق العمل ورفع كفائة المراكز في مساعدة الطلاب والخريجين وذلك بالتعاون مع منظمة العمل الدولية .



يذكر أن جامعة أسوان شاركت في الملتقى الإفتراضي الأول للتوظيف تحت رعاية وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور خالد عبد الغفار والذي شارك به 15 مركزا جامعيا بعشر جامعات مصرية حكومية وحقق نجاحا كبيرا رغم ظروف الجائحة.



