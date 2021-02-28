ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

جاهزية 477 سريرا لاستقبال حالات كورونا بـ 11 مستشفى للعزل في أسوان

الأحد 28/فبراير/2021 - 06:24 م
اللواء أشرف عطية
اللواء أشرف عطية محافظ أسوان
Advertisements
شاذلي عبد الفتاح
عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماع مغلق بحضور مديرى الصحة والمنطقة الصناعية لإستعراض الموقف الحالي لآلية التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا ويأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على توفير الرعاية الطبية للمواطنين .

وتم خلال الاجتماع التأكيد على جاهزية 11 مستشفى للعزل بطاقة 627 سرير منها 477 آسرة شاغرة جاهزة لإستقبال أي حالات جديدة ، بجانب المتابعة الطبية من فرق الطب الوقائى لـ  143 حالة عزل منزلى بشكل منتظم وبتوقيتات محددة ، بالإضافة إلى تسجيل أي حالات جديدة على منظومة المبادرة الرئاسية الخاصة بالعزل المنزلى لسرعة التعامل معها .

فيما شهد الاجتماع أيضًا وضع منظومة متكاملة لتوفير أسطوانات الأكسجين وخاصة بعد قيام المحافظة بتوفير 500 أسطوانة لحالات العزل المنزلى وذلك من خلال الإتصال بخط الطوارئ رقم ( 2238442) التابع لمديرية الصحة ليتم تسليم الأسطوانة بعد دفع تأمين رمزى ، وهو الذى يتوازى مع وجود أكثر من مصدر للأكسجين بمستشفيات العزل سواء من المولدات أو الخزانات أو الأسطوانات الإحتياطية .

وأقرأ أيضًا:

قام الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بجولة تفقدية داخل عدد من المواقع الصحية لمتابعة إنطلاق فعاليات اليوم الأول من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال .

وأشار الدكتور إيهاب حنفى بأن الحملة يتم تنفيذها في الفترة من 28 فبراير الجارى و حتى 3 مارس القادم داخل مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة وذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.

وأوضح وزارة الصحة بأسوان بأن فعاليات الحملة تهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال ، كما أن الحملة تستهدف تطعيم جميع الأطفال من سن يوم إلى سن 5 سنوات بإجمالى 257 ألف و 219 طفل وطفلة.

ولفت الدكتور إيهاب حنفى إلى أن إستراتيجية التطعيم تقوم على تغطية جميع المواقع الجغرافية بالمحافظة لتشمل التطعيم من منزل إلى منزل بفرق متحركة وثابتة بإجمالى 1201 فريق ووفقًا لخطة تنفيذية تتضمن جميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية ورعاية الأمومة والطفولة والمراكز الطبية .

وأضاف إيهاب حنفي أنه تم توفير الطعوم ومعدات سلسلة التبريد اللازمة وكراسات لتسجيل المتطعيمين ( ريف – حضر ) مع عمل خطة إشرافية لمراقبة أداء الفرق ، فضلًا عن فتح غرفة عمليات لتلقى البلاغات والشكاوى على رقم ( 2252411 ) .
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

صحة أسوان: الكشف المجانى على 3848 مواطنا بالصعايدة والعباسية.. شاهد

صحة أسوان تطلق حملة التطعيم المحدودة ضد مرض شلل الأطفال .. شاهد

صحة أسوان تواصل أعمال حملة التطعيم المحدودة ضد مرض شلل الأطفال.. شاهد

صحة أسوان تواصل التعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل .. صور

257 ألفا و219 طفلا وطفلة.. انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال بأسوان غدًا

صحة أسوان: انطلاق حملة التطعيم ضد شلل الأطفال لـ 257 ألفاً و219 طفلاً.. شاهد

ترشيحاتنا

الحكومة تستجيب للمواطنين وتحقق مطالبهم لتسجيل الوحدات في الشهر العقاري.. تفاصيل

تغييرات فى تشكيل الأهلى أمام طلائع الجيش .. واستمرار ديانج على " الدكة "

الحكومة: نسبة الـ 1% المخصصة للمحامين يتم احتسابها عند التسجيل بالتراضي

أحمد قاسم يكتب: بودي جارد.. هتضحك بالعافية وهات مسكن صداع

الكويت تدرس استثناء 4 فئات من الحجر الفندقي

الأهلي يعود سريعا ويدرك التعادل أمام طلائع الجيش برأسية آجايي

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد تصدرها تريند.. أجرأ إطلالات نسرين طافش عرضتها للانتقاد

تعرف على همر بيك آب الكهربائية بالكامل من GMC .. صور وفيديو

مع نادية لطفي وهدى سلطان.. صور خاصة من انتخاب يوسف شعبان نقيبا للممثلين