جاهزية 477 سريرا لاستقبال حالات كورونا بـ 11 مستشفى للعزل في أسوان

عقد اللواء أشرف عطية محافظ أسوان إجتماع مغلق بحضور مديرى الصحة والمنطقة الصناعية لإستعراض الموقف الحالي لآلية التعامل مع الحالات المصابة بفيروس كورونا ويأتي ذلك في إطار حرص المحافظة على توفير الرعاية الطبية للمواطنين .





وتم خلال الاجتماع التأكيد على جاهزية 11 مستشفى للعزل بطاقة 627 سرير منها 477 آسرة شاغرة جاهزة لإستقبال أي حالات جديدة ، بجانب المتابعة الطبية من فرق الطب الوقائى لـ 143 حالة عزل منزلى بشكل منتظم وبتوقيتات محددة ، بالإضافة إلى تسجيل أي حالات جديدة على منظومة المبادرة الرئاسية الخاصة بالعزل المنزلى لسرعة التعامل معها .





فيما شهد الاجتماع أيضًا وضع منظومة متكاملة لتوفير أسطوانات الأكسجين وخاصة بعد قيام المحافظة بتوفير 500 أسطوانة لحالات العزل المنزلى وذلك من خلال الإتصال بخط الطوارئ رقم ( 2238442) التابع لمديرية الصحة ليتم تسليم الأسطوانة بعد دفع تأمين رمزى ، وهو الذى يتوازى مع وجود أكثر من مصدر للأكسجين بمستشفيات العزل سواء من المولدات أو الخزانات أو الأسطوانات الإحتياطية .





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قام الدكتور إيهاب حنفى وكيل وزارة الصحة بأسوان بجولة تفقدية داخل عدد من المواقع الصحية لمتابعة إنطلاق فعاليات اليوم الأول من الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال .





وأشار الدكتور إيهاب حنفى بأن الحملة يتم تنفيذها في الفترة من 28 فبراير الجارى و حتى 3 مارس القادم داخل مختلف مدن ومراكز وقرى المحافظة وذلك تحت رعاية الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة واللواء أشرف عطية محافظ أسوان.





وأوضح وزارة الصحة بأسوان بأن فعاليات الحملة تهدف الحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الأطفال ، كما أن الحملة تستهدف تطعيم جميع الأطفال من سن يوم إلى سن 5 سنوات بإجمالى 257 ألف و 219 طفل وطفلة.





ولفت الدكتور إيهاب حنفى إلى أن إستراتيجية التطعيم تقوم على تغطية جميع المواقع الجغرافية بالمحافظة لتشمل التطعيم من منزل إلى منزل بفرق متحركة وثابتة بإجمالى 1201 فريق ووفقًا لخطة تنفيذية تتضمن جميع مكاتب الصحة والوحدات الصحية ورعاية الأمومة والطفولة والمراكز الطبية .



