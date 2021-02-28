انطلاق فعاليات الدورة الثانية لتدريب الأئمة والواعظات بجامعة أسوان.. شاهد

اليوم الأحد، فعاليات اليوم الأول للدورة الثانية لتدريب الأئمة والواعظات بالحرم الجامعي بصحاري وبإشراف الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث. شهد الدكتور أحمد غلاب محمد، رئيس جامعة أسوان





وأكد الدكتور أحمد غلاب انه بدأت فاعليات الدورة الثانية تحت عنوان الإرشاد النفسي والتواصل الاجتماعي وتعقد الدورة الثانية لمدة ثلاثة أيام والتي تأتي في إطار برتوكول التعاون بين الطرفين وذلك لتصحيح الأفكار الهدامة والمعتقدات الخاطئة في إطار خطاب ديني مستنير وجاءت المحاضرات اليوم تحت عنوان صفات الامام والخطيب.





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وتناول الدكتور مدحت الطاف عباس رئيس قسم علم النفس بكلية الآداب ما يجب أن يتحلى به الخطيب والإمام والوعاظ من معرفة بعلوم القرأن الكريم وبالحديث النبوي الشريف والسنة المطهرة وأهميتها فى إدارة الحوار والإقناع وأهمية الثبات الانفعالي والحلم وسعة الصدر وقوة الملاحظة وفصاحة اللسان وأهمية الحفاظ على أخلاق الخطيب والقدوة الحسنة لانه يمثل الإمام قدوة المجتمع.





وشدد على حسن المظهر والصوت الحسن والمريح أثناء الحوار ثم تناول المرونة النفسية والعقلية وكيفية تحقيقها وتنميتها ثم ناقش عوامل المرونة والتجديد فى الشريعة الإسلامية واختتم اليوم بمناقشة المناعة النفسية وخطوات تعزيزها لدى الخطيب والإمام والوعاظ.





وتناول الدكتور منصور محمد السيد بكلية التربية أهمية الحوار عن المرشد النفسى وأسس الإرشاد النفسى ومفاهيم الإرشاد النفسى وأخلاقيات الإرشاد وخطوات العملية الإرشادية ويأتي ذلك ضمن بروتوكول التعاون بين جامعة أسوان ووزارة الاوقاف والعمل علي تفعيل دور الجامعة في خدمة المجتمع وتقديم الدعم الفني لمختلف الهيئات والمؤسسات بأسوان .





وشدد الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان علي أهمية تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية من ارتداء الكمامة الطبية ومراعاة التباعد الاجتماعي وقياس درجة الحرارة حرصا علي سلامة الجميع في ظل مواجه فيروس كورونا المستجد.





وأوضح الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث أنه تعد هذه الدورة الثانية للأئمة والواعظات لاكتسابهم مهارات التواصل الاجتماعي وكيفية الخطاب النفسي في إطار تطوير الخطاب الديني والعمل علي ترسيخ مفاهيم الدين الإسلامي الحنيف في ظل متغيرات العصر الحديث ومحاربة الأفكار الهدامة والدعوات التخريبية .