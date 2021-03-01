تعليم أسوان : لم ترد أى شكاوى بشأن امتحانات الصف الأول الثانوى فى يومها الثانى

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شاذلي عبد الفتاح



وكان قد تابع الدكتور خالد



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ونجح معظم الطلاب في الدخول على المنصة الامتحانية اليوم، وواجه عدد قليل من الطلاب بعض المشكلات التقنية التى تم التغلب عليها من فريق التطوير التكنولوجى الكائن بكل مدرسة.



وفيما يخص طلاب التعليم الفنى، أكد القبيصى على أن اليوم أدى طلاب الصف الأول (صناعى - تجارى - فندقى - زراعى - مزدوج) امتحانهم اليوم في مواد تخصصية منوعة حسب الشعبة، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة تم تطبيقها باللجان.



وفي نفس السياق أكد وكيل الوزارة على أن اليوم إنطلقت امتحانات الصف الخامس الابتدائي، حيث أدى التلاميذ البالغ عددهم 30558 تلميذا وتلميذة امتحان مجمع متعدد التخصصات.



وأكد القبيصي أن امتحانات اليوم مرت بسلام، حيث ساد جو الهدوء والانضباط معظم اللجان، وأسفرت متابعات المسئولين عن قيام فيصل نعيم مدير إدارة إدفو التعليمية بمتابعة الامتحانات بمدارس الشهيد يحيى حسب الله الابتدائية -وسيدى الإدفاوى الابتدائية والفوزة الثانوية المشتركة.



بينما قام خالد صالح مدير إدارة دراو التعليمية بمتابعة سير العملية الامتحانية بمدارس دراو بنات الابتدائية ودراو بنين الابتدائية ودراو الثانوية بنات في حين تابع صالح عبد النظير وكيل إدارة أسوان لجان الشهيد شلبى سنوسي الابتدائية والخطارة سكة حديد الابتدائية ، وقد أكد الجميع إنتظام العملية الامتحانية بجميع اللجان.

أكد الدكتور خالد قبيصى وكيل وزارة التربية والتعليم بأسوان بأنه لم ترد لغرفة العمليات المركزية بالمديرية أى شكاوى أو مشكلات من الغرف الفرعية بالإدارات التعليمية بشأن إمتحانات الصف الأول الثانوى في يومها الثانى ، كما تمكن طلاب الامتحان الورقى (المنازل والدمج) من حل الامتحانات اليوم دون أى مشكلات.وكان قد تابع الدكتور خالد قبيصى بأن إمتحانات الصف الأول الثانوى في يومها الثانى حيث أدى الطلاب امتحانهم اليوم في مادة ( اللغة الإنجليزية) بالفترة الأولى من التاسعة إلى العاشرة والربع صباحًا، ومادة (الجغرافيا) في الفترة الثانية من الساعة الحادية عشر والنصف صباحًا حتى الثانية عشر وربع ظهرًا، طبقًا لجدول الوزارة المعلن.وأقرأ أيضًا:ونجح معظم الطلاب في الدخول على المنصة الامتحانية اليوم، وواجه عدد قليل من الطلاب بعض المشكلات التقنية التى تم التغلب عليها من فريق التطوير التكنولوجى الكائن بكل مدرسة.وفيما يخص طلاب التعليم الفنى، أكد القبيصى على أن اليوم أدى طلاب الصف الأول (صناعى - تجارى - فندقى - زراعى - مزدوج) امتحانهم اليوم في مواد تخصصية منوعة حسب الشعبة، وذلك وسط إجراءات احترازية مشددة تم تطبيقها باللجان.وفي نفس السياق أكد وكيل الوزارة على أن اليوم إنطلقت امتحانات الصف الخامس الابتدائي، حيث أدى التلاميذ البالغ عددهم 30558 تلميذا وتلميذة امتحان مجمع متعدد التخصصات.وأكد القبيصي أن امتحانات اليوم مرت بسلام، حيث ساد جو الهدوء والانضباط معظم اللجان، وأسفرت متابعات المسئولين عن قيام فيصل نعيم مدير إدارة إدفو التعليمية بمتابعة الامتحانات بمدارس الشهيد يحيى حسب الله الابتدائية -وسيدى الإدفاوى الابتدائية والفوزة الثانوية المشتركة.بينما قام خالد صالح مدير إدارة دراو التعليمية بمتابعة سير العملية الامتحانية بمدارس دراو بنات الابتدائية ودراو بنين الابتدائية ودراو الثانوية بنات في حين تابع صالح عبد النظير وكيل إدارة أسوان لجان الشهيد شلبى سنوسي الابتدائية والخطارة سكة حديد الابتدائية ، وقد أكد الجميع إنتظام العملية الامتحانية بجميع اللجان.

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