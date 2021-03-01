رئيس جامعة أسوان يعتمد نتيجة مسابقة ريادة الأعمال الأولى

إعتمد الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان نتيجة مسابقة ريادة الأعمال لطلاب جامعة أسوان والتي تم الإعلان عنها في يناير 2021 عن طريق نادي ريادة الأعمال بالجامعة بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة الدكتور محمود صقر.
وقد تمت المسابقة تحت عنوان "طلاب جامعة أسوان رواد أعمال متميزون" تحت إشراف الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .
ومن جانبه أفاد الدكتور أبوالحسن الشاذلي أحمد يونس، مدير النادي بانه قد تقدم للمشاركة 24 متسابق فردي و 13 فربق باجمالي 34 متسابق داخل الفرق واجمالي عام للمتسابقين 58 متسابق ، وبعد المرحلة الأولى للتقييم وبذلك أصبح عدد المتقدمين للمسابقة بعد استبعاد من لم تنطبق عليهم الشروط 16 متسابق فردي و 13 فريق بإجمالي 34 متسابق داخل الفرق واجمالي عام للمتسابقين 50 متسابق.
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و في التصفيات النصف نهائية أصبح العدد النهائي للمتسابقين الجاهز لدخول المنافسة النهائية هو عدد 6 متسابق فردي و 9 فرق باجمالي 25 متسابق داخل الفرق واجمالي عام للمتسابقين 31 متسابق ، و تمت التصفيات النهائية للمسابقة من خلال إجتماع لجنة التحكيم المشكلة بموافقة الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة وتمت المفاضلة بين المشروعات المقدمة في فرعي المسابقة وشارك في التحكيم خبراء من داخل الجامعة و خارجها بتطبيق معايير موحدة حيث كانت النتيجة كالتالي:
( أ ) مسابقة الافراد
المركز
الاول مصنع تصنيع أجهزة تقطير الزيوت الطبيعية والعطرية يعمل بالطاقه الشمسيه
الثاني جهاز التنفس الصناعي المُعدل .EFHA. Vent
( ب ) مسابقة الفرق
المركز
الاول تصنيع أعلاف الأسماك من مخلفات تصنيع الأسماك
الثاني Azo feedأزو فيد
الثالث عمل ابلكيشن تعليمي للاطفال التوحد.
فيما أضاف الدكتور محمد جابر عباس، منسق ريادة الأعمال بالجامعة أن الجوائز تتضمن فترة احتضان وتأهيل للمشروعات الفائزة للمشاركة في دوري ريادة الاعمال للجامعات المصرية علي مستوي الجمهورية و جوائز مالية تشجيعية لعدد 14 طالب من طلاب جامعة أسوان.
وقد تمت المسابقة تحت عنوان "طلاب جامعة أسوان رواد أعمال متميزون" تحت إشراف الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .
ومن جانبه أفاد الدكتور أبوالحسن الشاذلي أحمد يونس، مدير النادي بانه قد تقدم للمشاركة 24 متسابق فردي و 13 فربق باجمالي 34 متسابق داخل الفرق واجمالي عام للمتسابقين 58 متسابق ، وبعد المرحلة الأولى للتقييم وبذلك أصبح عدد المتقدمين للمسابقة بعد استبعاد من لم تنطبق عليهم الشروط 16 متسابق فردي و 13 فريق بإجمالي 34 متسابق داخل الفرق واجمالي عام للمتسابقين 50 متسابق.
وأقرأ أيضًا :
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و في التصفيات النصف نهائية أصبح العدد النهائي للمتسابقين الجاهز لدخول المنافسة النهائية هو عدد 6 متسابق فردي و 9 فرق باجمالي 25 متسابق داخل الفرق واجمالي عام للمتسابقين 31 متسابق ، و تمت التصفيات النهائية للمسابقة من خلال إجتماع لجنة التحكيم المشكلة بموافقة الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة وتمت المفاضلة بين المشروعات المقدمة في فرعي المسابقة وشارك في التحكيم خبراء من داخل الجامعة و خارجها بتطبيق معايير موحدة حيث كانت النتيجة كالتالي:
( أ ) مسابقة الافراد
المركز
الاول مصنع تصنيع أجهزة تقطير الزيوت الطبيعية والعطرية يعمل بالطاقه الشمسيه
الثاني جهاز التنفس الصناعي المُعدل .EFHA. Vent
( ب ) مسابقة الفرق
المركز
الاول تصنيع أعلاف الأسماك من مخلفات تصنيع الأسماك
الثاني Azo feedأزو فيد
الثالث عمل ابلكيشن تعليمي للاطفال التوحد.
فيما أضاف الدكتور محمد جابر عباس، منسق ريادة الأعمال بالجامعة أن الجوائز تتضمن فترة احتضان وتأهيل للمشروعات الفائزة للمشاركة في دوري ريادة الاعمال للجامعات المصرية علي مستوي الجمهورية و جوائز مالية تشجيعية لعدد 14 طالب من طلاب جامعة أسوان.