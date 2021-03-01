ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

رئيس جامعة أسوان يعتمد نتيجة مسابقة ريادة الأعمال الأولى

الإثنين 01/مارس/2021 - 01:00 م
الدكتور أحمد غلاب
الدكتور أحمد غلاب
Advertisements
شاذلي عبد الفتاح
إعتمد الدكتور أحمد غلاب محمد رئيس جامعة أسوان نتيجة مسابقة ريادة الأعمال لطلاب جامعة أسوان والتي تم الإعلان عنها في يناير 2021 عن طريق نادي ريادة الأعمال بالجامعة  بالتعاون مع أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا برئاسة الدكتور  محمود صقر.

وقد تمت المسابقة  تحت عنوان "طلاب جامعة أسوان رواد أعمال متميزون" تحت إشراف الدكتور أيمن عثمان نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث .

ومن جانبه أفاد الدكتور أبوالحسن الشاذلي أحمد يونس، مدير النادي بانه قد تقدم للمشاركة  24 متسابق فردي  و 13  فربق باجمالي   34 متسابق داخل الفرق واجمالي عام للمتسابقين 58 متسابق ، وبعد المرحلة الأولى للتقييم وبذلك أصبح عدد المتقدمين للمسابقة بعد استبعاد من لم تنطبق عليهم الشروط 16 متسابق فردي  و 13  فريق بإجمالي  34 متسابق داخل الفرق واجمالي عام للمتسابقين 50 متسابق.

وأقرأ أيضًا :
فى اليوم الأول للحملة.. تطعيم 51٪ ضد شلل الأطفال فى أسوان.. شاهد

و في التصفيات النصف نهائية  أصبح العدد النهائي للمتسابقين الجاهز لدخول المنافسة النهائية هو  عدد 6 متسابق فردي  و  9  فرق باجمالي  25 متسابق داخل الفرق واجمالي عام للمتسابقين 31 متسابق ، و تمت التصفيات النهائية  للمسابقة من خلال إجتماع لجنة التحكيم المشكلة بموافقة الدكتور أحمد غلاب رئيس الجامعة  وتمت المفاضلة بين المشروعات المقدمة في فرعي المسابقة وشارك في التحكيم خبراء من داخل الجامعة و خارجها بتطبيق معايير موحدة حيث كانت النتيجة كالتالي:

( أ ) مسابقة الافراد
المركز    
الاول    مصنع تصنيع أجهزة تقطير الزيوت الطبيعية والعطرية يعمل بالطاقه الشمسيه
الثاني    جهاز التنفس الصناعي المُعدل .EFHA. Vent
 
( ب ) مسابقة الفرق
المركز    
الاول    تصنيع أعلاف الأسماك من مخلفات تصنيع الأسماك    
الثاني    Azo feedأزو فيد    
الثالث    عمل ابلكيشن تعليمي للاطفال التوحد.    

فيما أضاف الدكتور محمد جابر عباس، منسق ريادة الأعمال بالجامعة أن الجوائز تتضمن فترة احتضان وتأهيل للمشروعات الفائزة للمشاركة في دوري ريادة الاعمال للجامعات المصرية علي مستوي الجمهورية و جوائز مالية تشجيعية لعدد 14 طالب من طلاب جامعة أسوان.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

15 فريقا من جامعة المنصورة يتنافسون في اليوم الختامي لمسابقة Hult Prize بمجال الغذاء

التصحيح الإلكتروني.. تعرف على استعدادات جامعة المنصورة لامتحانات الفصل الدراسي الأول

وسط إقبال كبير.. رئيس جامعة أسوان يشارك في ختام فعاليات معرض الكتاب الثاني

بدء المقابلات الشخصية لمسابقة الموظف المثالي بجامعة حلوان

استمرار المقابلات الشخصية لمرشحى مسابقة الموظف المثالى بكليات جامعة حلوان

"أكاديمية البحث" و"الثقافي البريطاني" يعلنان أسماء المتأهلين لنهائي "مختبر الشهرة" 2021

ترشيحاتنا

أفضل أدعية مستجابة لقضاء الحاجة بسرعة

طبول الحرب تضرب من جديد بعد اتهامات نتنياهو لإيران

ترتيب الدوري الإنجليزي.. بعد فوز ليفربول على شيفيلد الأحد

اتحاد الكرة ينعى الحكم محمد قطب

منها سوريا ولبنان.. منخفض جوي شديد من تركيا يضرب دولا عربية

تبدأ من 118 ألف جنيه.. أفضل 5 سيارات هاتشباك 2021 في مصر.. صور

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

تعرف على مواصفات السيارة النادرة ASTON MARTIN VANTAGE المعروضة حاليا في مصر .. صور

بسعر يعادل 217.000 جنيه.. عروض وخصومات على نيسان كيكس في السعودية| صور

سعر ومواصفات أفضل 5 سيارات صينية في مصر .. صور