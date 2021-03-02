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فن

إيجابية المسحة الثانية لـ نجلاء بدر.. تعرف على تطورات الحالة الصحية لـ 3 نجوم بعد إصابتهم بـ كورونا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 03:05 م
نجلاء بدر
نجلاء بدر
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شروق ابراهيم
ما زال فيروس كورونا يضرب نجوم الفن بقوة، وهو ما أدى إلى تدهور الحالة الصحية لعدد من الفنانين الذين أصيبوا بالفيروس مؤخرا، وكان آخرهم الفنانة إيناس عز الدين.


كشفت الفنانة إيناس عز الدين عن تدهور حالتها الصحية بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد خلال الأيام القليلة الماضية.


وقالت إيناس عز الدين، في تصريح خاص لـ "صدى البلد": "أعاني من فيروس كورونا ومحاربته صعبة للغاية، خاصة أن الحالة تطورات بشكل سريع حيث سيطر على الرئة والصدر وهو الأمر الذي أثر سلبيا على جسدي حيث لم أستطع التنفس بشكل طبيعى والتحدث عبر هاتف".


وأضافت: "أتابع بشكل دورى كل التطورات مع الأطباء المعالجين لي، وأسير على بروتوكول العلاج الذى وضعته وزارة الصحة".
 

وأوضحت إيناس أنها بجانب البروتوكول العلاجي لكورونا، تحصل على بعض حقن الكورتيزون وحقن لسيولة الدم، منوهة إلى أنها في عزل تام بعيدا عن أسرتها.


نجلاء بدر
كشفت الفنانة نجلاء بدر عن إيجابية المسحة الطبية الثانية التي خضعت لها، مشيرة إلى أنها تعاني صحيا كثيرا، خاصة أنها مصابة بـالربو.


وقالت نجلاء بدر إنها ملتزمة بمنزلها ولا تختلط بأحد وتتبع إرشادات الطبيب وهي عدم الحركة إلا عند الضرورة.


أحمد مكي
عاش أبطال مسلسل "الاختيار 2" حالة من الارتباك عقب إعلان إصابة الفنان أحمد مكي بـ فيروس كورونا المستجد، وعزله تمامًا مع خضوعه لـ بروتوكول العلاج.


وأشار المصدر إلى أن إصابة "مكي" جاءت منذ أيام، وخضع فريق عمل "الاختيار 2" بالكامل لمسحة، ومن ثم عاد العمل مع بعض التغييرات في خطة التصوير.
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