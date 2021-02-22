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فن

بعد إصابة أحمد مكي بـ كورونا.. صدى البلد يكشف حقيقة توقف تصوير مسلسل الاختيار 2

الإثنين 22/فبراير/2021 - 09:16 ص
المخرج بيتر ميمي
المخرج بيتر ميمي والفنان أحمد مكي
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محمد نبيـل
أكد مصدر مطلع في تصريحات خاصة لـ"صدى البلد" من داخل الشركة المنتجة للجزء الثاني من مسلسل الاختيار  2 ، أن العمل يواصل تصويره بشكل طبيعي، حتى بعد إصابة الفنان أحمد مكي أحد ابطال المسلسل بفيروس كورونا المستجد.

وأشار المصدر، إلى أن المسلسل توقف تصويره فقط لوقت قليل اطمأنت خلاله الشركة على جميع المخالطين لـ مكي، وعادت لاستئناف التصوير بعدها مباشرة، متمنيا للفنان مكي، سرعة الشفاء والانضمام لكتيبة "الاختيار 2" قريبا.

وطرح المنتج تامر مرسى البوتسر الدعائى الأول لمسلسل "الاختيار2" والمقرر عرضه فى الموسم الرمضاني 2021، وتصدره عدد من النجوم ابرزهم كريم عبد العزيز وأحمد مكي.

وقال المخرج بيتر ميمي، إن مسلسل الاختيار 2 سيكون بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وإياد نصار، مشيرا إلى أن الحلقات تتضمن أحداثا وملفات مختلفة عن العام الماضي.

وأضاف بيتر ميمي ، خلال مداخلة هاتفية في برنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة أون إى، أن الحلقة الثانية من مسلسل " الاختيار 2" اسمها "حتي لا ننسي"، مؤكدا أن موضوعات الحلقات ستكون من احداث سنة 2012 من زاوية جديدة ومجموعة جديدة من الشهداء من الداخلية منذ عام 2013 حتى عام 2020 .

وعلم "صدى البلد" من مصادر خاصة بأن المخرج بيتر ميمي قام بتصوير أحداث اعتصام رابعة العدوية على مدار الايام الماضية في أحد الأماكن بطريق مصر اسكندرية الصحراوي.

وأوضح بيتر ميمي، أن انتاج هذه المسلسلات ليس لها علاقة بفكرة المكسب والخسارة والربح من وراء العمل ، ولكننا نتحدث ونعمل علي مشروع وطني للأجيال القادمة حتى تعرف تاريخ وطننا ، مؤكدا أن الانتاج والمعارك والمظاهرات في المسلسل ستكون أقوى من الجزء الأول.

ويتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن يقدم عملا ضخما للغاية خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.

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