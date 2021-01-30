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فن

شاهد.. أحمد مكي بزي الشرطة في كواليس مسلسل الإختيار 2

السبت 30/يناير/2021 - 07:50 ص
صدى البلد
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نبيل العدوى
تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي،صورة للفنان أحمد مكي من كواليس مسلسل الإختيار 2، وظهر خلالها بزي الشرطة قبل تصوير أحد المشاهد الخارجية.

وقال المخرج بيتر ميمي، إن مسلسل الاختيار 2 سيكون بطولة كريم عبد العزيز وأحمد مكي وإياد نصار، مشيرا إلى أن الحلقات تتضمن أحداثا وملفات مختلفة عن العام الماضي.

وأضاف بيتر ميمي خلال مداخلة هاتفية في برنامج كلمة أخيرة المذاع على قناة أون إى، أن الحلقة الثانية من مسلسل " الاختيار 2" اسمها "حتي لا ننسي"، مؤكدا أن مواضيع الحلقات ستكون من احداث سنة 2012 من زاوية جديدة ومجموعة جديدة من الشهداء من الداخلية منذ عام 2013 حتى عام 2020 .

وعلم "صدى البلد" من مصادر خاصة بأن المخرج بيتر ميمي قام بتصوير أحداث اعتصام رابعة العدوية على مدار الايام الماضية في أحد الأماكن بطريق مصر اسكندرية الصحراوي.

وأوضح بيتر ميمي، أن انتاج هذه المسلسلات ليس لها علاقة بفكرة المكسب والخسارة والربح من وراء العمل ولكننا نتحدث ونعمل علي مشروع وطني للأجيال القادمة حتى تعرف تاريخ وطننا، مؤكدا أن الانتاج والمعارك والمظاهرات في المسلسل ستكون أقوى من الجزء الأول.

يتناول العمل بطولة جديدة من بطولات رجال القوات المسلحة والشرطة الذين يضحون بالغالى والنفيس من أجل الحفاظ على الوطن، على أن يعرض المسلسل على قنوات الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية برئاسة تامر مرسى، حيث من المتوقع أن يقدم عملا ضخما للغاية خاصة في ظل وجود نجمين كبيرين بحجم كريم عبد العزيز وأحمد مكى.

شاهد.. أحمد مكي بزي الشرطة في كواليس مسلسل الإختيار 2
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