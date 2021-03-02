نشرة أخبار العالم.. ضربة دولية قوية ضد إثيوبيا.. تحذير روسي لـ أمريكا.. فيضانات مدمرة في المغرب.. وثوران بركانين بـ إندونيسيا

إدانة دولية ضد جرائم إثيوبيا بحق الصحفيين في إقليم تيجراي

تحذير روسي لـ أمريكا بسبب استعداد واشنطن لفرض عقوبات على موسكو

ثوران بركانين في جزيرتين منفصلتين بإندونيسيا

فيضانات مدمرة تجتاح مدينة تطوان المغربية

السعودية تقرر إغلاق 12 مسجدًا مؤقتًا





إدانة دولية ضد جرائم إثيوبيا بحق الصحفيين في إقليم تيجراي

أصدرت لجنة حماية الصحفيين الدولية، بيانً أدانت فيه الاعتداء الإثيوبي على الصحفيين وذلك عقب اعتقال القوات العسكرية الإثيوبية ما لا يقل عن أربعة صحفيين وإعلاميين يغطون النزاع في ولاية تيجراي الشمالية.





وقال ممثل لجنة حماية الصحفيين في جنوب أفريقيا، موثوكي مومو "ندرة التقارير المستقلة الصادرة عن تيجراي خلال هذا الصراع كانت بالفعل مقلقة للغاية، الآن ، اعتقالات الجيش الإثيوبي للصحفيين والعاملين في مجال الإعلام ستؤدي بلا شك إلى الخوف".





وأضاف "موثوكي مومو" "على السلطات الإثيوبية إطلاق سراح هؤلاء الصحفيين والعاملين في مجال الإعلام على الفور وتقديم ضمانات بأن الصحافة يمكنها تغطية النزاع في تيجراي دون ترهيب".





وكانت إثيوبيا قد شنت هجومًا عسكريًا في تيجراي في نوفمبر الماضي، للإطاحة بجبهة تحرير شعب تيجراي، التي تحكم المنطقة وتنتقد الحكومة.





تحذير روسي لـ أمريكا بسبب استعداد واشنطن لفرض عقوبات على موسكو

حذرت روسيا، من أن أي عقوبات أمريكية مرتبطة بقضية نافالني ستزيد من سوء العلاقات، ويأتي ذلك ردا على تقارير إعلامية ذكرت أنه من المتوقع أن تفرض واشنطن عقوبات على موسكو بسبب تسميمها المعارض الروسي.





ووفقا لوكالة "سبوتنيك انترناشيونال"، قال السكرتير الصحفي للرئيس الروسي، دميتري بيسكوف للصحفيين إن: "الكرملين واثق من أن سياسة العقوبات ضد روسيا لن تحقق هدفها، وأن الكرملين سيركز على مصالح موسكو الخاصة".





وأضاف بيسكوف: "إذا نظرنا إلى هذا الموضوع بشكل عام، فعلى الأرجح، أولئك الذين يواصلون هذا الاعتماد على بعض القيود في الشؤون بين الدول يجب أن يتساءلوا عما إذا كانوا قد حققوا أي هدف من خلال الاستمرار في مثل هذه السياسة وما إذا كانت هذه السياسة فعالة الجواب سيكون واضحا - هذه السياسة لا تحقق هدفها ".





وتستعد إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، لفرض عقوبات على روسيا على خلفية تسميم المعارض للكرملين أليكسي نافالني وسجنه.





ثوران بركانين في جزيرتين منفصلتين بإندونيسيا

ثار بركانان في جزيرتين مختلفتين في إندونيسيا مما تسبب في ارتفاع الرماد إلى السماء والمواد البركانية الساخنة على منحدراتهما.





وأطلق جبل "سينابونج" في جزيرة "سومطرة" عمودًا من الرماد بلغ ارتفاعه 5000 متر في الهواء وقذف حممًا بركانية أسفل منحدراته، وهي مزيج ساخن وسريع الحركة من الغاز والصخور المنصهرة، وفقًا لمركز أبحاث الكوارث الجيولوجية في البلاد.





ويثور جبل سينابونج بشكل متقطع منذ سنوات، ولقي تسعة قرويين حتفهم بسبب مواد بركانية ساخنة في عام 2016.





وفي جزيرة جاوة، واصل جبل ميرابي نشاطه البركاني، إذ قذف حممًا بركانية على بعد كيلومترين تقريبًا أسفل المنحدر الجنوبي الغربي.





ولم ترد تقارير فورية عن سقوط ضحايا بشرية أو أضرار مادية جراء ثوران البركانين.





فيضانات مدمرة تجتاح مدينة تطوان المغربية

أدت أمطار غزيرة شهدتها مدينة تطوان، شمال المملكة المغربية، إلى فيضانات جرفت العشرات من المركبات والسيارات، وأغرقت بعض الأحياء.





وفيما لم تُسجل خسائر على مستوى الأرواح، فقد جرفت التيارات المائية القوية عشرات السيارات والمركبات، كما غمرت المياه العديد من المنازل، خاصة تلك المُتواجدة في الطوابق الأرضية. مُتسببة في إتلاف الأمتعة والأجهزة، خاصة الإلكترونية منها.





وأدت السيول الجارفة التي انتشرت في عدد من الأحياء إلى توقف كامل لحركة السير والجولان بمجموعة من المحاور الطرقية بالمدينة.





وحذرت السلطات المغربية من زخات رعدية وأمطار في مناطق شمال المملكة، من بينها الحسيمة وشفشاون والمضيق والفنيدق.





السعودية تقرر إغلاق 12 مسجدًا مؤقتًا

قررت السلطات السعودية خلال الساعات الماضية إغلاق عدد من المساجد مؤقتًا بعد ثبوت إصابة عدد من المصلين بفيروس كورونا المستجد، في تدخلٍ سريع من قبل السلطات حفاظًا على صحة الناس، وفق ما ذكرت صحيفة عكاظ السعودية.





وقالت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد السعودية، أمس أنها أغلقت 12 مسجدًا مؤقتًا في 4 مناطق بعد ثبوت إصابة 15 مصليًا بفيروس كورونا.





ووفق الصحيفة، فقد بلغ مجموع ما تم إغلاقه من مساجد خلال 20 يومًا، 182 مسجدًا، أعيد افتتاح 168 منها بعد الانتهاء من التعقيم الكامل لها.





وتنوعت حالات الإصابة بكورونا في المساجد في مناطق المملكة، حيث أشارت الوزارة إلى أن المساجد المغلقة بلغت 7 مساجد في منطقة الرياض بعدما رصد فيها 7 حالات.



