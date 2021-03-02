وزير الخارجية السودانية: نتمنى زيارة الرئيس السيسي لبلادنا خلال الفترة المقبلة.. فيديو





وأضافت "وزير الخارجية السودانية"، خلال مؤتمر صحفي لها مع نظيرها المصري، أن جميعنا الان مقبلين على بعضنا البعض، ونستشرف وننتظر زيارة الرئيس السيسي إلى السودان، لنستشرف الأفق الجديد بأن تكون الكلمات مكان الفعل.





وأشارت إلى أن السودان تسعى جاهدة لكي تحضر مؤتمر باريس الذى سينعقد في مايو القادم، لتقدم نفسها وتقوم بعمل علاقات مفتوحة مع العالم في كافة المجالات مضيفة قائلة: "نأمل أن تواصل مصر دعمها للسودان في كل المحافل الدولية.

قالت الدكتورة مريم الصادق المهدي، وزير الخارجية السودانية، إنه يوجد إعداد مشترك بين جميع أجهزة الدولة السودانية، بما يحقق الشراكة التي ينبغي أن تكون في السودان، عن طريق مجلس الشركاء التي يجمع كل شركاء الحكم من القيادة السياسية وقيادة المجلس السيادي وقيادات الحكومة وقيادات أطراف عملية السلام.