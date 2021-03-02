نيفين جامع: تشكيل لجنة لمراجعة تخصيص الأراضي الصناعية

قالت الدكتورة نيفين جامع، وزير التجارة والصناعة، ان هناك لجنة لمراجعة تخصيص الاراضي الصناعية التي تم تخصيصها خلال السنوات الاربع الماضية والارض التي يتم تسقيعها سيتم سحبها.





وأضافت خلال اجتماع لجنة الصناعة برئاسة المهندس معتز محمود ،ان هناك 13 مجمعا صناعيا بـ 12 محافظه يتم اعدادها ولكن بعض النواب سألني عن وجود مجمعات بمحافظاتهم رغم وجود مجمعات وهو ما يعني ان هناك بعض النواب لا يعلمون ان هناك مجمعات صناعية بمحافظاتهم مشيرة الى ان الحكومة ستسعى لتوصيل المعلومات بشكل اكبر.





واضافت الوزيرة ان الصناعة مرت يظروف صعبة خلال الفترة الماضية ومنها ارتفاع التكلفة مشيرة الى ان الصعوبة في عدم تصدير الاسمنت بسبب عدم وجود السعر المناسب بسبب التكلفة.





واشارت ان هناك مفاوضات مع وزارتي البترول والكهرباء من اجل تكلفة الطاقة موضحة ان هناك مادة بالقانون انه لا يجوز اصدار رخصة لسلعة من السلع الاستراتيجية الا اذا كان هناك فجوة وحاجة لهذه المصانع ولذلك شروط وتعريف للسلع الاستراتيجية.





وعرضت الوزيرة خطط الوزارة واستراتيجيتها في اطار برنامج الحكومة مصر تنطلق والذي استعرضت تفاصيله خلال الجلسة العامة الشهر الماضي.





كان المهندس معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، اكد ان هناك تعاونا كبيرا بين الوزرات المختلفة سواء الصناعة او الاستثمار او التموين او الزراعة مشيرا الى ان هذه الوزرات المتداخلة متعاونة معا بشكل جيد.





واضاف رئيس لجنة الصناعة خلال اجتماع اللجنة لمناقشة بيان وزيرة الصناعة والتجارة بحضور الدكتورة نيفين جامع.





ان الوزيرة جاءت ببعض البيانات التي طالبتها اللجنة للاطلاع عليها، مشيرا الى ان اللجنة تسعى بالتعاون مع الوزارة وضع خريطة صناعية للمستثمرين في مصر وذلك من خلال معرفة نوع الاستثمار وتحديد الأسعار المنافسة في الأسواق العالمية.





واوضح رئيس لجنة الصناعة ان هناك افكارا كثيرة من لجنة الصناعة للوزارة خارج الصندوق ستعمل على حل عدد كبير من المشاكل التي تراجع المستثمرين دون اضافة اي اعباء، مشيرا الى ان اللجنة طالبت وزير المالية بقيمة الأرباح التجارية على قطاع الصناعة من الفترة ٢٠١٤ حتى الفترة ٢٠٢٠ لمعرفة قيمة الخسارة.





وشدد معتز محمود على ان الفترة القادمة سوف تشهد طفرة وتقدما ملحوظا في الصناعة وذلك من خلال التناغم بين السلطة التشريعية والتنفيذية مؤكدا انه يثق ان اي وزير يسعى ان تكون بلدنا في احسن حال قائلا: متفاءل بوزير المالية ووزيرة الصناعة.





وطرح معتز محمود عددا من ابرز المشاكل التي يواجهها قطاع الصناعة ومنها قطاع الاسمنت.





وطالب معتز محمود رئيس لجنة الصناعة بالتخطيط لوجود المصانع بالقرب من مناطق الانتاج والتنسيق الصناعي مع احتياجات المصانع للصناعات الغذائية القائمة على الزراعة وفق احتياجات السوق وتكون اساسا للترخيص.



