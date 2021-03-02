طريقة عمل المقلوبة .. خطوة بخطوة

مقادير المقلوبة

دجاجة ٨ قطع

أرز مصري

مرقة دجاج أو ماء

باذنجان رومي مقلي

بطاطس مقلية

فلفل رومي

فلفل حار

جزر مبشور

طماطم

بصل

بهارات

ملح

فلفل اسود

زيت للقلي





طريقة تحضير المقلوبة

* تحمر قطع الدجاج في الزيت مع البصل





* ترفع قطع الدجاج ويشوح مع خليط البصل على النار





* ترص شرائح الباذنجان المقلية في نفس حلة خليط البصل





* ترص شرائح البطاطس المقلية وشرائح الطماطم والجزر المبشور





* تضاف قطع الدجاج والأرز





* يضاف الماء أو المرقة ويغطى الخليط وعند الغليان توطى النار ويترك الخليط حتى تمام النضج



