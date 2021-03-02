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طريقة عمل المقلوبة .. خطوة بخطوة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 07:02 م
طريقة عمل المقلوبة
طريقة عمل المقلوبة
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نهى هجرس
تعد المقلوبة من الأكلات الخليجية الشهيرة، ويمكن إعدادها بالكثير من الوصفات المختلفة، وإضافة النكهات المختلفة المفضلة للجميع، وإليكم طريقة عمل المقلوبة للشيف نجلاء الشرشابي.

مقادير المقلوبة
دجاجة  ٨ قطع
أرز مصري 
مرقة دجاج  أو ماء
باذنجان رومي  مقلي
بطاطس مقلية 
فلفل رومي 
فلفل حار 
جزر مبشور 
طماطم 
بصل 
بهارات 
ملح 
فلفل اسود 
زيت للقلي 

طريقة تحضير المقلوبة
* تحمر قطع الدجاج في الزيت مع البصل

* ترفع قطع الدجاج ويشوح مع خليط البصل على النار

* ترص شرائح الباذنجان المقلية في نفس حلة خليط البصل

* ترص شرائح البطاطس المقلية وشرائح الطماطم والجزر المبشور

* تضاف قطع الدجاج والأرز

* يضاف الماء أو المرقة ويغطى الخليط وعند الغليان توطى النار ويترك الخليط حتى تمام النضج

* تقلب وتقدم

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