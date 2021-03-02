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أخبار العالم

لأول مرة في عهد بايدن.. أمريكا تفرض عقوبات على روسيا بسبب نافالني

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:26 م
أرشيفية
أرشيفية
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محمد عثمان
أعلنت إدارة الرئيس الأمريكي، جو بايدن، اليوم الثلاثاء، فرض عقوبات على 14 منظمة روسية وأجنبية بسبب قضية احتجاز المعارض الروسي أليكسي نافالني.

وقالت وزارة التجارة الأمريكية في بيان "لقد وضعنا 14 منظمة مرتبطة بقضية نافالني على القائمة السوداء"، وفقًا لوكالة "نوفوستي" الروسية.

وأضاف البيان أن هناك 9 منظمات في روسية وُضعت على قائمة العقوبات، و3 منظمات في ألمانيا، ومنظمة واحدة في سويسرا، بالإضافة إلى معهد الأبحاث الحكومي في روسيا.

كما فرضت وزارة التجارة الأمريكية عقوبات على 7 مسئولين رفيعي المستوى في الحكومة الروسية على خلفية قضية تسميم نافالني واحتجازه.

وقالت الإدارة الأمريكية إلى أنها توصلت إلى أن الحكومة الروسية تقف وراء محاولة تسميم نافالني بغاز الأعصاب.

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