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اقتصاد

الرقابة المالية : تراجع قيمة إصدارات الأسهم و السندات خلال 2020 بسبب كورونا

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 09:02 م
تراجع قيمة السندات
تراجع قيمة السندات و الاسهم خلال 2020
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علياء فوزى
أصدرت الهيئة العامة للرقابة المالية تقريرها السنوي والتي ترصد فيه معدل تطور الأنشطة المالية غير المصرفية على مدار أربع سنوات الماضية.

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وكشف التقرير، أن إجمالي قيمة إصدارات الأسهم والسندات في عام 2020، بلغ نحو 187.293 مليار جنيه، مقابل 219.05 مليار جنيه في عام 2019، وذلك نتيجة تداعيات كورونا.


وتابع :بلغت قيمة إصدارات الأسهم والسندات، في عام 2018، نحو 214.83 مليار جنيه، بينما سجلت 141.41 مليار جنيه في 2017، وبلغت 136.336 مليار جنيه في 2016.

ورغم ما شهده 2020 من تحديات وتداعيات مختلفة خلفتها أزمة كورونا على معظم الأنشطة الاقتصادية، إلا أنه كان العام الأفضل في نشاط أسواق التداول بالسوق الثانوي، حيث بلغ إجمالي قيمة التداول كان عام 2020 نحو 690 مليار جنيه، مقابل 410 مليار جنيه في عام 2019، و359 مليار جنيه في2018، و333 مليار جنيه في عام 2017.

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