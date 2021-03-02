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توك شو

مشاهد مرعبة من ثوران بركان في إندونيسيا.. فيديو

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:26 م
ثوران بركان
ثوران بركان
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هاني حسين
عرضت فضائية " العربية" تقرير مصور يرصد لحظات ثوران بركان في دولة إندونيسيا، وأظهرت اللقطات لحظات ثوران بركان جبل سينابونج في  إقليم سومطرة في اندونيسيا .

وأخرج البركان رماد وصل دخانه إلى مسافة أكثر من 5 كيلو متر،  وامتدت إلى تجمعات سكنية ما أجبر الكثيرين على مغادرة منازلهم .

ومن جانيه قال اينج كوسنادي عالم براكين، إنه ثوران البركان بدء مصحوبا بسحب بركانية ساخنة اتجهت لمسافة أكبر من 3 كيلو متر  ولا تزال السحب البركانية مرتفعة.

 ولفت التقرير إلى أن بركان جبل سينابونج ظل نائما  لمدة 4 قرون قبل أن ينفجر في عام 2010 ويسفر عن مقتل شخصين، وهناك ثوران آخر في 2014 راح ضحيته 17 شخصا، بينما توفى 7 أفراد في ثوران عام 2016 .

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