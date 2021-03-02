مشاهد مرعبة من ثوران بركان في إندونيسيا.. فيديو

عرضت فضائية " العربية" تقرير مصور يرصد لحظات ثوران بركان في دولة إندونيسيا، وأظهرت اللقطات لحظات ثوران بركان جبل سينابونج في إقليم سومطرة في اندونيسيا .





وأخرج البركان رماد وصل دخانه إلى مسافة أكثر من 5 كيلو متر، وامتدت إلى تجمعات سكنية ما أجبر الكثيرين على مغادرة منازلهم .





ومن جانيه قال اينج كوسنادي عالم براكين، إنه ثوران البركان بدء مصحوبا بسحب بركانية ساخنة اتجهت لمسافة أكبر من 3 كيلو متر ولا تزال السحب البركانية مرتفعة.





ولفت التقرير إلى أن بركان جبل سينابونج ظل نائما لمدة 4 قرون قبل أن ينفجر في عام 2010 ويسفر عن مقتل شخصين، وهناك ثوران آخر في 2014 راح ضحيته 17 شخصا، بينما توفى 7 أفراد في ثوران عام 2016 .



