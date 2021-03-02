مع تطبيق الإجراءات الوقائية.. انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول بجامعة المنيا

اكد الدكتور مصطفي عبد النبي عبد الرحمن رئيس جامعة المنيا ، على انتظام امتحانات الفصل الدراسي الأول المؤجلة بكليات الجامعة العشرين، وذلك بعد توفير أجواء آمنة للطلاب يسودها الالتزام بجميع الإجراءات الاحترازية داخل الحرم الجامعي، وطبقًا لجداول الامتحانات التي وضعتها الكليات وراعت فيها تقسيم الامتحانات علي فترات والتبادل بين أقسامها المختلفة تقليلًا للكثافة والتكدس الطلابي، وذلك في إطار استراتيجية الجامعة وخطتها الهادفة لتوفير كافة أشكال الدعم وحشد الجهود لانتظام عملية الامتحانات واستئناف الفصل الدراسي الثاني، لإنجاح العملية التعليمية والحفاظ على مستقبل الطلاب وصحتهم وسلامتهم.





وقام الدكتور مصطفي عبد النبي، يرافقه الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب بمتابعة تطبيق الإجراءات الاحترازية بالحرم الجامعي عقب انتهاء الامتحانات، بمحيط كليات التربية النوعية والتربية للطفولة المبكرة، والآداب، ومدرجات الحقوق وطب الأسنان، وبالطريق الرئيسي بالحرم الجامعي، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وعدم التجمعات ومغادرة الطلاب للحرم الجامعي عقب انتهاء امتحاناتهم.





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في سياق متصل قام رئيس الجامعة، بجولة تفقدية لمتابعة انتظام أعمال امتحانات الفصل الدراسي الأول المؤجلة بلجان امتحانات كليات الهندسة، والعلوم، والتمريض، ودار العلوم، التربية النوعية؛ وذلك للتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية منذ دخول الطلاب من البوابات الرئيسية وحتى مغادرتهم الحرم الجامعي فور انتهاء امتحاناتهم.





كما تأكد من تواجد الأطقم الطبية، والالتزام بالحفاظ على التباعد بين الطلاب ومواصلة الجهود بأعمال التعقيم والتطهير، لضمان توفير بيئة جامعية آمنة للطلاب والمراقبين والملاحظين، علي مدار ساعات الامتحانات وفتراتها.





ورافق رئيس الجامعة خلال جولته التفقدية الدكتور عصام فرحات نائب رئيس الجامعة لشئون التعليم والطلاب، وعمداء الكليات ووكلائها، ومدير الأمن الإداري، ومدير إدارة الخدمات الطبية.





كما شهدت بوابات الجامعية الرئيسية إجراءات احترازية مشددة لتعقيم الطلاب قبل الدخول للحرم الجامعي وتوفير ممرات لتسهيل دخول الطلاب وتأمينهم.



