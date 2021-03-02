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محافظات

جولات ميدانية لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال في الفيوم

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 04:30 م
صدى البلد
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نبيل ابو السعود
اجتمع فريق الاشراف على الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الاطفال برئاسه الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم والدكتور عماد الدين حسن زكى مدير عام الطب الوقائى و ابراهيم يحيى مسئول الاشراف المركزى من القطاع الوقائى بوزارة الصحة.

وذلك لرصد جميع المعوقات الخاصة بالحملة والتى قد تكون واجهت الفرق خلال فترة عملها وتذليل الصعاب وحل المشكلات الفنيه واللوجستيه التى تواجهه فرق التطعيم ، و المستهدف من الحملة هو تطعيم جميع الاطفال من سن يوم الى سن ٥ سنوات المصريين وغير المصريين وتستمر الحملة الى يوم الاربعاء الموافق ٣/٣ لتصبح مصر خاليه من شلل الاطفال.

حيث تابع الدكتور حاتم جمال وكيل الوزارة ويرافقه الدكتور عماد الدين حسن المدير العام الوقائي لليوم الثاني الفرق المشاركة بالحملة بعدد من الوحدات الصحية والمراكز الطبية بابشواى ، وشدد على الالتزام بالاجراءات الاحترازية ومتابعة خط سير الفريق ووضع العلامات والوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالحملة.

ومن ناحية أخرى قام ا إبراهيم يحيى المشرف المركزى بالوزارة يرافقه أسامة عبد العليم مراقب التطعيمات بالمديرية بزيازة ميدانية لعدد من الإدارات الصحية شملت طامية وسنورس وابشواى ،، حيث تفقد الكثير من المواقع والفرق الطبية المشاركة بالحملة .


تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، انطلاق أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، بالمركز الطبي الحضري بكيمان فارس، وذلك بحضور الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم. 

وأكد محافظ الفيوم، أن الحملات الموسمية للتطعيم التي تنفذها وزارة الصحة، تهدف إلى رفع مناعة الأطفال الأقل من خمس سنوات، ووقايتهم من الأمراض، مشددًا على ضرورة توفير التهوية اللازمة بالأماكن المغلقة، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على سلامة الجميع. 

فيما أوضح وكيل وزارة الصحة، أن الحملة التي بدأت اليوم تستمر لمدة 4 أيام في الفترة من 28 فبراير حتى 3 مارس القادم، وتستهدف تطعيم 636 ألف و263 طفلًا من عمر يوم حتى 5 سنوات، لافتًا إلى تجهيز 1913 فريقًا ثابتًا ومتحركًا لتطعيم الأطفال من منزل إلى منزل، وبالشوارع، والأسواق، ومواقف السيارات، والحدائق العامة، والمساجد، والكنائس، والوحدات الصحية الريفية، والمراكز الطبية الحضرية، والمستشفيات. 

وأضاف، أنه تم عمل خطة مفصلة للثقافة الصحية بالمديرية، بهدف تحريك المجتمع ومخاطبة الجهات التنفيذية والشعبية، وكذلك عمل الدعاية والندوات التعريفية اللازمة للحملة، لافتًا إلى أنه تم التنبيه على جميع الفرق المشاركة بالتطعيم والإشراف، بضرورة ارتداء ماسكات الوجه طوال فترة العمل والالتزام بقواعد التباعد المكاني وعدم الازدحام في مواقع الفرق الثابتة، فيما تقوم غرفة العمليات المركزية بحل المشكلات الطارئة وإزالة المعوقات.

جولات ميدانية لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال في الفيوم
جولات ميدانية لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال في الفيوم
جولات ميدانية لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال في الفيوم
جولات ميدانية لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال في الفيوم
جولات ميدانية لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال في الفيوم
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