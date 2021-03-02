جولات ميدانية لحملة التطعيم ضد شلل الأطفال في الفيوم

اجتمع فريق الاشراف على الحملة القومية للتطعيم ضد شلل الاطفال برئاسه الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم والدكتور عماد الدين حسن زكى مدير عام الطب الوقائى و ابراهيم يحيى مسئول الاشراف المركزى من القطاع الوقائى بوزارة الصحة.
وذلك لرصد جميع المعوقات الخاصة بالحملة والتى قد تكون واجهت الفرق خلال فترة عملها وتذليل الصعاب وحل المشكلات الفنيه واللوجستيه التى تواجهه فرق التطعيم ، و المستهدف من الحملة هو تطعيم جميع الاطفال من سن يوم الى سن ٥ سنوات المصريين وغير المصريين وتستمر الحملة الى يوم الاربعاء الموافق ٣/٣ لتصبح مصر خاليه من شلل الاطفال.
حيث تابع الدكتور حاتم جمال وكيل الوزارة ويرافقه الدكتور عماد الدين حسن المدير العام الوقائي لليوم الثاني الفرق المشاركة بالحملة بعدد من الوحدات الصحية والمراكز الطبية بابشواى ، وشدد على الالتزام بالاجراءات الاحترازية ومتابعة خط سير الفريق ووضع العلامات والوصول إلى جميع الأطفال المستهدفين بالحملة.
ومن ناحية أخرى قام ا إبراهيم يحيى المشرف المركزى بالوزارة يرافقه أسامة عبد العليم مراقب التطعيمات بالمديرية بزيازة ميدانية لعدد من الإدارات الصحية شملت طامية وسنورس وابشواى ،، حيث تفقد الكثير من المواقع والفرق الطبية المشاركة بالحملة .
تفقد الدكتور أحمد الأنصاري محافظ الفيوم، يرافقه الدكتور محمد عماد نائب المحافظ، انطلاق أعمال الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال، بالمركز الطبي الحضري بكيمان فارس، وذلك بحضور الدكتور حاتم جمال الدين وكيل وزارة الصحة بالفيوم.
وأكد محافظ الفيوم، أن الحملات الموسمية للتطعيم التي تنفذها وزارة الصحة، تهدف إلى رفع مناعة الأطفال الأقل من خمس سنوات، ووقايتهم من الأمراض، مشددًا على ضرورة توفير التهوية اللازمة بالأماكن المغلقة، والالتزام بالإجراءات الوقائية والاحترازية حفاظًا على سلامة الجميع.
فيما أوضح وكيل وزارة الصحة، أن الحملة التي بدأت اليوم تستمر لمدة 4 أيام في الفترة من 28 فبراير حتى 3 مارس القادم، وتستهدف تطعيم 636 ألف و263 طفلًا من عمر يوم حتى 5 سنوات، لافتًا إلى تجهيز 1913 فريقًا ثابتًا ومتحركًا لتطعيم الأطفال من منزل إلى منزل، وبالشوارع، والأسواق، ومواقف السيارات، والحدائق العامة، والمساجد، والكنائس، والوحدات الصحية الريفية، والمراكز الطبية الحضرية، والمستشفيات.
وأضاف، أنه تم عمل خطة مفصلة للثقافة الصحية بالمديرية، بهدف تحريك المجتمع ومخاطبة الجهات التنفيذية والشعبية، وكذلك عمل الدعاية والندوات التعريفية اللازمة للحملة، لافتًا إلى أنه تم التنبيه على جميع الفرق المشاركة بالتطعيم والإشراف، بضرورة ارتداء ماسكات الوجه طوال فترة العمل والالتزام بقواعد التباعد المكاني وعدم الازدحام في مواقع الفرق الثابتة، فيما تقوم غرفة العمليات المركزية بحل المشكلات الطارئة وإزالة المعوقات.