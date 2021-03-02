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فن

بسبب أغنيته الجديد .. القصة الكاملة لاتهام مغني مهرجانات لـ محمد رمضان بالسرقة

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:09 م
صدى البلد
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محمد نحلة

هاجم  مغني المهرجانات يوسف عبد القادر المعروف بـ"أبو أصالة"، الفنان محمد رمضان، بعدما نشر الأخير برومو اغنيته الجديد.


وأتهم أبو أصالة رمضان بالسرقة وذلك من خلال فيديو عبر حسابه بـ"فيسبوك" وأكد فيه أنه قدم تلك الأغنية منذ 3 سنوات وأوضح أن من كتب كلمات الأغنية  كالوشا الفنار، ووزعها موسيقيا إسلام ساسو، وهو نفس الموزع الذي تعاون مع الفنان محمد رمضان في الأغنية.


وكان قد حمَّس النجم محمد رمضان، جمهوره، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بأغنية جديدة، بعنوان "رمضان".

 وشارك محمد رمضان، متابعيه، بمقطع فيديو قصير، يستعرض فيه، بالرقص، أحد مقاطع الأغنية الجديدة.


 وعلق محمد رمضان، على الفيديو: "ميعادنا إن شاء الله 3 مارس، على قناتي الرسمية على يوتيوب أغنية رمضان ثقة في لله نجاح".


يذكر أن أحدث اعمال محمد رمضان الدرامية، مسلسل "موسى"، المقرر عرضه في شهر رمضان 2021، بطولة كل من: سمية الخشاب، وعبير صبرى، وهبة مجدى، ورياض الخولى، ومنذر رياحنة، وسيد رجب، وصبرى فواز، وهبة مجدى، وفريدة سيف النصر، وعارفة عبد الرسول، وأمير صلاح الدين، وضياء عبد الخالق، ومفيد عاشور، وحمدى الوزير، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة.


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