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فن

محمد رمضان يعلن موعد طرح أغنيته الجديدة على اليوتيوب.. والجمهور: بنحبك يا عالمي

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 02:05 ص
صدى البلد
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سارة عبد الله

حمَّس النجم محمد رمضان، جمهوره، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، بأغنية جديدة، بعنوان "رمضان".

 

وشارك محمد رمضان، متابعيه، بمقطع فيديو قصير، يستعرض فيه، بالرقص، أحد مقاطع الأغنية الجديدة.

 

وعلق محمد رمضان، على الفيديو: "ميعادنا إن شاء الله 3 مارس، على قناتي الرسمية على يوتيوب 😭😁☝🏽 #أغنية_رمضان #ثقة_في_الله_نجاح".

 

وتفاعل معه عدد كبير من رواد السوشيال ميديا ونجوم الفن، وجاءت أبرز التعليقات، كالاتي:

 

-        الفنانة سمية الخشاب: "عجبتني الحركه الاخيره اوووي 👆💪👏❤"

-         عالمى 😂😂

-         الرقصة شكلها هتكون عظمة

 

وتعد أحدث اعمال محمد رمضان الدرامية، مسلسل "موسى"، المقرر عرضه في شهر رمضان 2021، بطولة كل من: سمية الخشاب، وعبير صبرى، وهبة مجدى، ورياض الخولى، ومنذر رياحنة، وسيد رجب، وصبرى فواز، وهبة مجدى، وفريدة سيف النصر، وعارفة عبد الرسول، وأمير صلاح الدين، وضياء عبد الخالق، ومفيد عاشور، وحمدى الوزير، وإنتاج شركة سينرجى للإنتاج الفني، وتأليف ناصر عبد الرحمن، وإخراج محمد سلامة. 

 

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