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رياضة

الزمالك يتقدم ببلاغ إلى النائب العام ضد جامعة سوهاج بسبب بن شرقي

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:05 م
صدى البلد
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منتصر الرفاعي - ملك موسى
قرر مجلس ادارة نادي الزمالك تقديم بلاغا إلى النائب العام ضد جامعة سوهاج، ويأتي هذا عقب افتراض أستاذ المادة في سؤاله الأول من الامتحان وفاة اللاعب المغربى ومهاجم نادى الزمالك أشرف بن شرقى بفيروس كورونا المستجد أثناء تواجده بمصر وظهور مشاكل بينه وبين أحد أشقائه وزوجته على تركته الضخمة التي تركها انتهت بدعاوى قضائية أمام إحدى المحاكم المصرية.

ويطلب واضع الامتحان من الطلاب الإجابة على أسئلة ووضعها في هذا الخصوص في إطار دراستهم للقانون الدولي.

وأعرب مسؤولو القلعة البيضاء عن استيائهم الشديد مما أثير موخرا وتسبب في حالة استياء كبيره للجماهير البيضاء.

فيما اكد الدكتور أحمد عزيز رئيس جامعة سوهاج، في تصريحات صحفية أن الجامعة تقدر نادي الزمالك وتقدر لاعبه أشرف بن شرقي وأسرته، وأن إدراج اسمه فى امتحان القانون القضائي الدولي للفرقة الرابعة كان مفاجئا للجميع.

وأضاف أن لا أحد يطلع على الامتحان، مشيرا إلى أن أستاذ المادة وواضع الامتحان منتدب من جامعة أسيوط وتم وقف ندبه بعد الامتحان وأنه تم إرسال شكوى إلى جامعة أسيوط بعرض الامتحان على لجنة مختصة من الأساتذة ومطابقته إن كان هذا السؤال يجوز طرحه أم لا وطالبوا بإحالة الأمر للتحقيق.
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