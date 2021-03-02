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مرأة

اكتشفى مراحل الحقن المجهرى الأساسية

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:26 م
اكتشفى مراحل الحقن
اكتشفى مراحل الحقن المجهرى الأساسية
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اسماء محمد
قال الدكتور أحمد عاصم الملا، إستشارى الحقن المجهرى والمناظير النسائية، أن عملية الحقن المجهري لابد آن تتم بعدد من المراحل والإعدادات الكاملة فيشارك يشارك في عملية الحقن المجهرى عدد من المساعدين والتخصصات الأخرى التي تساعد في إنجاح عملية الحقن المجهري بنسب أعلي مما كانت عليه في الماضي.

واضاف الملا في تصريحات صحفية ، أن مرحلة الإعداد هي المرحلة التي يتم تحفيز عملية الإباضة لدى المرأة لإنتاج أكبر عدد من البويضات ذات الأحجام المناسبة للتخصيب، وذلك عن طريق صرف مجموعة من أدوية تحفيز المبيضين بشكل مخطط ومحسوبة.

وأضاف الملا أن المرحلة الثانية في عالم الحقن المجهري هي مرحلة سحب البويضات الناضجات المؤهلات للتخصيب من المرأة لتخصيبها في معمل الحقن المجهرى ، حيث تتم تخصيب بويضة وأكثر بحيوانات منوية من الزوج، وحفظهم في أنبوب منظار الأجنة لمراقبة نموهم الأولي خلال الأيام الأولى بعد التخصيب؛ حتى يتم التأكد من استجابة الأجنة لمرحلة التطور في النمو بشكل سليم.

وبالنسبة للمرحلة الثالثة يتم فيها نقل الأجنة السليمة بعد خمسة أيام من تكوينها إلى الرحم لاستزراعهم، على أمل أن يكمل احدهم دورة النمو فيكون جنين مكتمل المراحل.

وآشار الملا أنه يجب أن يتم التأكد من نجاح الحقن المجهرى يجب أن يتم عمل تحليل مخبري للحمل لمعرفة نسبته رقميًا والتأكد من ارتفاع هرمون الحمل بالدم، وكذلك عمل أشعة موجات فوق صوتية على الأم للتأكد من وضع المشيمة، كل هذا بعد اسبوعين من غرس البويضات بالرحم.

اكتشفى مراحل الحقن المجهرى الأساسية اكتشفى مراحل الحقن المجهرى الأساسية
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