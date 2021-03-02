تعليق مستفز من عميد الكلية.. القصة الكاملة لامتحان «وفاة بن شرقي» بجامعة سوهاج

دعوة للتعصب.. اقتباس غير موفق.. أستاذ جامعي غير مؤهل.. هي عبارات استخدمتها الجماهير على السوشيال ميديا لتوصيف واقعة ما أطلقوا عليه امتحان "التعصب" بكلية الحقوق جامعة سوهاج.
الدكتور أحمد عبد الموجود استاذ القانون الدولي بكلية الحقوق بجامعة سوهاج وضع مسألة معقدة افترض من خلالها وفاة أشرف بن شرقي لاعب الزمالك تاركا خلفة تركة كبيرة، بينما استخدم تفاصيل مقربة من حياة اللاعب في اللغز المطلوب حله من الطلاب.
وثارت حملات غضب ضد الأستاذ الجامعي وجامعة سوهاج التي تفاجأت بغضبة كبيرة من جماهير الزمالك وهاشتاجات على مواقع التواصل تطالب بعقاب الأستاذ الجامعي والمسؤولين عن مرور الامتحان.
رد فعل مستفز
في رد فعل وصفه الكثيرون بالمستفز، علق الدكتور حازم عبدالرحمن، عميد كلية الحقوق بجامعة سوهاج
بأنه لم يرَ أي إساءة في سؤال امتحان الفرقة الرابعة الذي وضعه الدكتور أحمد عبدالموجود، ولا يوجد فيه أي مساس باللاعب أو نادي الزمالك أو مُشجعيه.
وأشار "عبدالرحمن" إلى أن السؤال الذي تم وضعه في مادة القانون الدولي، لا يحتاج إلى كل هذا الغضب المُثار من قِبل جماهير نادي الزمالك العريق، مؤكدًا أن الأمر أقل من العادي، حيث إنه يتم عادة اقتباس أسماء نجوم الرياضة والفن والسياسيين في مناقشة قضايا واقتباس تلك الأسماء يجعل الطالب مُتعمقًا أكثر في فهم السؤال ولديه قدرة أكبر في الإجابة عنه.
وأضاف عميد كلية الحقوق أن السؤال يُناقش قضية مُتعلقة بالميراث وكيفية حلها، واختيار اسم لاعب الزمالك اشرف بن شرقي هو من أجل التسهيل على الطلاب في حل السؤال.
وأكد أن الدكتور الذي وضع السؤال لا يقصد الإساءة للاعب أو للزمالك ولا للجماهير أيضًا، مُشيدًا بأداء اللاعب بالأمس أمام وادي دجلة.
دعوة للتعصب
لم تقتنع جماهير الزمالك بما وصفه عميد كلية الحقوق وأثارت الأزمة وصولا إلى مطالبة نادي الزمالك برفع دعوى قضائية ضد إدارة الجامعة وضد الأستاذ الجامعي الذي وصفوه بالمتعصب.
وخصصت صفحات جماهير الزمالك على الفيسبوك حملات لرفض الإساءة أو افتراض وفاة أي شخص على قيد الحياة، مثلما حدث مع لاعب الفريق شيكابالا من قبل وتدخلت السلطات لضمان حق اللاعب.
بيان رسمي من الزمالك
وتحت غطاء هذا الغضب الجماهيري، قرر مجلس ادارة نادي الزمالك تقديم بلاغ إلى النائب العام ضد جامعة سوهاج.
النادي قال إن ذلك يأتي عقب افتراض أستاذ المادة في سؤاله الأول من الامتحان وفاة اللاعب المغربى ومهاجم نادى الزمالك أشرف بن شرقى بفيروس كورونا المستجد أثناء تواجده بمصر وظهور مشاكل بينه وبين أحد أشقائه وزوجته على تركته الضخمة التي تركها انتهت بدعاوى قضائية أمام إحدى المحاكم المصرية.
إيقاف عضو هيئة التدريس
أصدر المركز الإعلامي لجامعة سوهاج، بيانا تعقيبا على سؤال ورد بامتحان الفرقة الرابعة في مادة القانون الدولي بكلية الحقوق والذي تم تداوله عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وأحدث ضجة كبيرة وأثار غضب فئات كبيرة، حيث تضمن السؤال إساءة إلى أشرف بن شرقي لاعب الزمالك.
وجاء البيان، كالتالي "إيقاف ندب عضو هيئة تدريس وإحالته للتحقيق بعد وضع سؤال عن لاعب الزمالك".
وتابعت الجامعة في بيانها، قائلة "بالإشارة إلى ما تم نشره على مواقع التواصل الاجتماعي، عن واقعة امتحان كلية الحقوق بجامعة سوهاج، وذكر أستاذ المادة اللاعب أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك، وما تناوله السؤال من المساس بحياة اللاعب الشخصية".
وأوضحت أن "المركز الإعلامي بجامعة سوهاج يحترم نادي الزمالك ولاعبيه وجمهوره العظيم، مثله كسائر الأندية وجماهيرها" .
واختتم البيان "ومن جانبها تدرك ادارة الجامعة ما اثير حول هذا السؤال الذي تناول الحياة الخاصة للاعب، كان يجب ان يكون استاذ المادة أشد حرصا من ذلك، لكنها تؤكد هنا ان اسئلة الامتحان هي مسئولية واضعها.. لذا قررت الجامعة إيقاف ندب أستاذ المادة مع مخاطبة الأستاذ الدكتور رئيس جامعة اسيوط للتحقيق في الأمر".