تعليق مستفز من عميد الكلية.. القصة الكاملة لامتحان «وفاة بن شرقي» بجامعة سوهاج

دعوة للتعصب.. اقتباس غير موفق.. أستاذ جامعي غير مؤهل.. هي عبارات استخدمتها الجماهير على السوشيال ميديا لتوصيف واقعة ما أطلقوا عليه امتحان "التعصب" بكلية الحقوق جامعة سوهاج.









الدكتور أحمد عبد الموجود استاذ القانون الدولي بكلية الحقوق بجامعة سوهاج وضع مسألة معقدة افترض من خلالها وفاة أشرف بن شرقي لاعب الزمالك تاركا خلفة تركة كبيرة، بينما استخدم تفاصيل مقربة من حياة اللاعب في اللغز المطلوب حله من الطلاب.









وثارت حملات غضب ضد الأستاذ الجامعي وجامعة سوهاج التي تفاجأت بغضبة كبيرة من جماهير الزمالك وهاشتاجات على مواقع التواصل تطالب بعقاب الأستاذ الجامعي والمسؤولين عن مرور الامتحان.









رد فعل مستفز





في رد فعل وصفه الكثيرون بالمستفز، علق الدكتور حازم عبدالرحمن، عميد كلية الحقوق بجامعة سوهاج بأنه لم يرَ أي إساءة في سؤال امتحان الفرقة الرابعة الذي وضعه الدكتور أحمد عبدالموجود، ولا يوجد فيه أي مساس باللاعب أو نادي الزمالك أو مُشجعيه.









وأشار "عبدالرحمن" إلى أن السؤال الذي تم وضعه في مادة القانون الدولي، لا يحتاج إلى كل هذا الغضب المُثار من قِبل جماهير نادي الزمالك العريق، مؤكدًا أن الأمر أقل من العادي، حيث إنه يتم عادة اقتباس أسماء نجوم الرياضة والفن والسياسيين في مناقشة قضايا واقتباس تلك الأسماء يجعل الطالب مُتعمقًا أكثر في فهم السؤال ولديه قدرة أكبر في الإجابة عنه.







