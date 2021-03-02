ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

جامعة عين شمس تقدم منحا دراسية لدرجتي الماجستير والدكتوراه

الثلاثاء 02/مارس/2021 - 06:46 م
جامعة عين شمس
جامعة عين شمس
Advertisements
حسام الفقي
تعلن جامعة عين شمس عن  10 منح دراسية لطلاب الماجستير والدكتوراه ضمن برنامج حاضنات الفائقين لكليات ( الطب ، الصيدلة ، الهندسة ، العلوم ، الزراعة ) علي الراغبين تقديم طلبات التقدم للمنحة بمكتب الاستاذ الدكتور وكيل كل كلية الدراسات العليا والبحوث في الفترة من 4 مارس 2021 حتى 11 مارس 2021 .

ويأتي ذلك برعاية الدكتور محمود المتينى رئيس جامعة عين شمس ،الدكتور أيمن صالح نائب رئيس الجامعة لشئون الدراسات العليا والبحوث و الدكتور هشام تمراز نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة ، ووفقًا لبروتوكول التعاون المبرم بين وزارة التضامن الإجتماعى وجامعة عين شمس .

وفيما يلي التفاصيل الخاصة بالمنح :
• يتم منح 10 منح بحثية ويكون لكل كلية منحتين فقط من كليات ( الطب ، الصيدلة ، الهندسة ، العلوم ، الزراعة ).
• على أن يكون الباحث مسجل بدرجة الماجستير أو الدكتوراه.
• يتم الاختيار على مستوى كل كلية من خلال لجنة علمية تشكل وذلك بعد إنتهاء فترة الإعلان والتقديم.
• يتم تصعيد 4 أبحاث وترفع للجنة على مستوى الجامعة ووزارة التضامن ويعقد سمينار، حيث يتم اختيار 2 من كل كلية بشرط خدمة موضوع البحث لقضية هامة للمجتمع المصرى.
• تقدر قيمة المنحة بمبلغ ( 25000 ) خمسة وعشرون ألف جنيه تصرف على دفعتين :
 الدفعة الأولى : تصرف فى بداية التعاقد على المنحة. الدفعة الثانية : تصرف بعد منح الدرجة العلمية.
• يمنح طالب الماجستير راتب شهرى بقيمة ألف جنيه لمدة عام.
• يمنح طالب الدكتوراة راتب شهرى بقيمة ألف جنيه لمدة عامين.
• الأوراق المطلوبة : خطاب من إدارة الدراسات العليا بالكلية يفيد تسجيل الطالب للدرجة العلمية موضح بها عنوان بحثه. خطة بحث الطالب معتمدة من لجنة الإشراف. ما يفيد بأن الطالب المتقدم للمنحة لا يعمل بأى وظيفة حكومية يتقاضى عنها راتب من الدولة. صورة بطاقة الرقم القومى للطالب.
• في حالة وجود أي إستفسارات أو معوقات يمكنك الرجوع إلى منسق البروتوكول الدكتورة جيهان رجب أستاذ التسويق ووكيل كلية التجارة بجامعة عين شمس لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

Advertisements

موضوعات متعلقة

التعليم العالي تعلن عن منح دراسية مقدمة من الحكومة الصينية لمرشحى برنامج IMPH

تعرف على آخر البعثات التي تقدمها التعليم العالي للطلاب راغبي الدراسة بالخارج

بسبب كورونا.. جامعة عين شمس: تقديم ومناقشة رسائل الماجستير عبر الإنترنت.. وبدء الاختبارات نهاية فبراير.. وشكل الامتحانات حسب طبيعة المادة.. وإجراءات احترازية مشددة لحماية الطلاب

للحصول على منحة دراسية في سنغافورة.. قدم عبر هذا الرابط

رئيس جامعة جنوب الوادي يناقش مع التضامن بروتوكول دعم الطلاب المتفوقين

13 فبراير.. عودة العمل بكامل قوة جامعة الفيوم استعدادا للامتحانات

ترشيحاتنا

لماذا الآن؟.. خبير شأن أفريقي تكشف تفاصيل زيارة مريم الصادق المهدي للقاهرة

أمير توفيق : أحمد عبدالقادر موهبة انتظروها مع الأهلي بعد انتهاء إعارته

تأجيل عامين وإلغاء التصرفات العقارية.. تعديل 3 تشريعات لحل أزمة الشهر العقاري

الدفع يا المنع.. تفاصيل قرار الفيفا بتغريم الزمالك مليون دولار لصالح أشيمبونج

غضب بين جماهير الزمالك.. إحالة أستاذ سؤال وفاة أشرف بن شرقي للتحقيق

هاف ستومك.. شقيقة هنا الزاهد بإطلالة جريئة.. شاهد

Advertisements

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أرخص 5 سيارات أوتوماتيك في السوق المصري| صور

ظهور مموه .. أودي كيو 5 اي ترون الكروس أوفر الكهربائية فى أحدث إطلالاتها

منتخبات مونديال الرماية تواصل جولاتها السياحية في مصر