أبلة فاهيتا تتورط في جريمة قتل .. معلومات عن مسلسل دراما كوين قبل عرضه

نشر الحساب الرسمى للدومية ابلة فاهيتا عبر موقع التواصل الاجتماعى انستجرام البرومو الاول لمسلسل "دراما كوين" والذى من المقرر ان يعرض على منصة نتفليكس يوم 15 من الشهر الجاري،.وتم التعليق على البرومو بعبارة واحدة : "الإعلان التشويقي لمسلسل دراما كوين.. الأرملة البطلة".

ونرصد أبرز المعلومات عن العمل





1-يشارك في بطولة العمل كل من باسم سمره، دنيا ماهر، منى ممدوح، أحمد سعد ميشو، مني أبو طالب، هدي الأدريسي، أسامة العبد، و مجموعة اخرى من الفنانين يظهرون كضيوف شرف بالمسلسل، وهو من إخراج خالد مرعي و من كتابة مجموعة من المؤلفين في ورشة الكتابة .

2- وتدور احداث المسلسل فى اطار كوميدى حول مغامرات ابلة فاهيتا.

3- تتورط الأبلة فاهيتا في جريمة قتل من خلال العمل، بعدما تحصل علي هاتف وتجد عليه فيديو لجريمة، لصاحب كبارية و يقوم بدوره الفنان باسم سمره و تحاول ابلة فاهيتا ان تساومه علي هذا الفيديو و تحصل علي الكباريه مقابل اعطائه الهاتف.

4- ليس هذه المرة الأولى التى تشارك فيها دمية في مسلسل فقد سبق "دراما كوين" عدد من الأعمال من أهمها

مسلسل بوجى و طمطم، ومسلسل "عالم سمسم".

5- المسلسل مكون من 6 حلقات، ويظهر من خلاله كلًا من كارو، وبودي أبناء أبلة فاهيتا.