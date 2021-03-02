برلماني يكشف حقيقة بيع مياه الري للفلاحين

قال البرلماني احمد بهاء، ان البعض ردد شائعات عن بيع مياه الري للفلاحين؛ موضحا أن بعض قوى الشر تحاول نشر الشائعات للنيل من الدولة المصرية.





وأضاف خلال برنامج «صالة التحرير»، المذاع على فضائية «صدى البلد»، ويقدمه الإعلامية «عزة مصطفي»، ان البعض ردد أن هناك رسوم علي ماكينات المياه التي تستخدم في الري؛ منوها أن كل تلك الأمور شائعات.





وأكد ان الحملة القومية لتبطين الترع مجانا ولا يتم تحصيل أي رسوم عليها؛ مرددا :« الدولة تقوم الان بمبادرة عظيمة سوف يذكرها التاريخ وهي مبادرة حياة كريمة لدعم القرى والفلاحين».





وعلق حزب حماة الوطن على ما تم تناوله من أنباء عبر بعض المواقع وصفحات التواصل الاجتماعى بشأن توجه الحكومة ومجلس النواب بإصدار مشروع قانون الموارد المائية والرى، والتى يتضمن بيع المياه للفلاح، مؤكدا إن كل هذه شائعات يرددها قوى الشر لتأجيج الرأى العام.

وأكد الحزب من خلال هيئاته البرلمانية بمجلس النواب والشيوخ الممثلين للشعب، أنه لا صحة على الإطلاق لتوجه الحكومة لبيع مياه الري للمزارعين، مؤكدا التزام الحكومة بتوفير المياه لكافة المنتفعين بالقطاع الزراعي، وأن الدولة تستهدف حسن استغلال مواردها المائية من خلال تطبيق منظومة الري الحديث، والمبادرة الرئاسية الحالية لتبطين الترع دون تحصيل أى رسوم من الفلاحين وذلك بهدف ترشيد استخدام المياه في الزراعة وزيادة الإنتاجية الزراعية منوها إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي منحاز للفلاح المصري وحريص على مصلحته.