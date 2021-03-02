الكهرباء تكشف حقيقة فصل التيار عن العدادات مسبوقة الدفع

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن هناك شائعات كثيرة تتردد بخصوص الكهرباء، ونفى ما نشر بخصوص فصل الكهرباء عن المستهلك بشكل مفاجئ فى العدادات مسبوقة الدفع دون سابق إنذار.
وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية سارة حازم، أن كل مواطن يستطيع التحكم فى الاستهلاك، وكشف أن العداد مسبوق الدفع لا يكون به تدخل بشري.
ولفت إلى أن الحكومة أصدرت بيانا اليوم بخصوص هذا الموضوع، مؤكدا أن العداد يعطى انذارا قبل انتهاء شحن الكارت.
وأشار إلى أن الكارت لا يفصل فى الإجازات و فى الفترة المسائية.
ونفى المركز الإعلامي لمجلس الوزراء، صحة ما تم تداوله في بعض المواقع ومنصات التواصل الاجتماعي حول فصل التيار الكهربائي عن المستهلك بشكل مفاجئ بالعدادات مسبوقة الدفع دون سابق إنذار.
وقال المركز إنه تواصل مع وزارة الكهرباء، والتي نفت صحة ما تردد حول فصل التيار الكهربائي عن المستهلك بشكل مفاجئ بالعدادات مسبوقة الدفع دون سابق إنذار.
وكان المركز الإعلامي نفى ما أُثير في بعض المواقع الإلكترونية وصفحات التواصل الاجتماعي من أنباء بشأن تراجع المساحة المنزرعة من القمح خلال العام الحالي2021.
وقام المركز الإعلامي لمجلس الوزراء بالتواصل مع وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي، والتي نفت تلك الأنباء، مُؤكدةً أنه لا صحة لتراجع المساحة المنزرعة من القمح خلال العام الحالي 2021، مُوضحةً أنه تمت زيادة المساحات المنزرعة من محصول القمح إلى 3.418 مليون فدان خلال الموسم الحالي لعام 2021، مقارنة بـ 3.402 مليون فدان خلال الموسم الماضي لعام 2020، وذلك بزيادة قدرها 16 ألف فدان، مُشيرةً إلى سعي الدولة لزيادة المساحات المنزرعة من القمح واستنباط أصناف جديدة أقل استهلاكًا للمياه، وأعلى في الإنتاجية، بهدف تقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من هذا المحصول الاستراتيجي.