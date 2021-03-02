الكهرباء تكشف حقيقة فصل التيار عن العدادات مسبوقة الدفع

قال الدكتور أيمن حمزة المتحدث باسم وزارة الكهرباء، إن هناك شائعات كثيرة تتردد بخصوص الكهرباء، ونفى ما نشر بخصوص فصل الكهرباء عن المستهلك بشكل مفاجئ فى العدادات مسبوقة الدفع دون سابق إنذار.









وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج " اليوم" المذاع على قناة دي إم سي، تقديم الإعلامية سارة حازم، أن كل مواطن يستطيع التحكم فى الاستهلاك، وكشف أن العداد مسبوق الدفع لا يكون به تدخل بشري.









ولفت إلى أن الحكومة أصدرت بيانا اليوم بخصوص هذا الموضوع، مؤكدا أن العداد يعطى انذارا قبل انتهاء شحن الكارت.









وأشار إلى أن الكارت لا يفصل فى الإجازات و فى الفترة المسائية.







